"Хотел опозорить". Мужчина запустил ботинком в президента Южной Кореи — видео

Неизвестный запустил ботинком в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда тот выходил из здания парламента после выступления перед депутатами. Инцидент успели заснять журналисты.

Судя по кадрам, меткость мужчину подвела и в главу государства он не попал. Сразу после броска его задержали сотрудники полиции.

— Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор, — заявил метатель обуви, объясняя свой поступок Yonhap News.

Пользователь "Твиттера" и переводчик Саймон Вогет рассказал, что несостоявшийся мститель перед броском кричал, чтобы глава государства убирался из страны. При этом он якобы обозвал его лжецом.