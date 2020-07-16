"Хотел опозорить". Мужчина запустил ботинком в президента Южной Кореи — видео

Неизвестный запустил ботинком в президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, когда тот выходил из здания парламента после выступления перед депутатами. Инцидент успели заснять журналисты.
Судя по кадрам, меткость мужчину подвела и в главу государства он не попал. Сразу после броска его задержали сотрудники полиции.
— Я бросил ботинок в президента Мун Чжэ Ина. Я хотел, чтобы он почувствовал презрение и позор, — заявил метатель обуви, объясняя свой поступок Yonhap News.
Пользователь "Твиттера" и переводчик Саймон Вогет рассказал, что несостоявшийся мститель перед броском кричал, чтобы глава государства убирался из страны. При этом он якобы обозвал его лжецом.
Ранее журналисты узнали рост председателя КНДР Ким Чен Ына, разгадав секрет его ботинок.