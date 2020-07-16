На митинг под Радой принесли портрет Зеленского с патроном во лбу

В центре Киева в четверг проходит митинг сторонников партии экс-президента Украины Петра Порошенко, который в украинских СМИ окрестили как "мовный майдан". Участники акции выступают против законопроекта, который предусматривает отсрочку перехода русскоязычных школ на украинский язык. Автором документа выступил депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский. В его адрес со стороны митингующих под зданием Верховной рады звучат оскорбления и угрозы. Многие апеллируют и лично к президенту Владимиру Зеленскому. В частности, активисты принесли на митинг портрет украинского лидера с настоящим патроном во лбу.

Напомним, что закон, о котором идёт речь, откладывает переход учащихся 5–11-х классов русскоязычных школ на украинский язык. В соответствии с текущим законодательством, это должно произойти уже с 1 сентября 2020 года. Бужанский предложил отсрочить вступление документа в силу на три года, чем и вызвал агрессивную редакцию русофобов из "Европейской солидарности". Сам Бужанский объяснял, что закон, который отстаивают его оппоненты, "не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка" и "направлен на дискриминацию носителей других языков".