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Россиян ждёт жаркая половина лета

При этом погода в регионах будет изменчивой.

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Вторая половина лета в России будет жаркой, но неоднородной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Лето ожидается тёплым и даже жарким, но неоднородным, — цитирует РИА "Новости" Вильфанда.

По его словам, в разных регионах страны погода будет изменчивой.

Напомним, ранее специалисты рассказали о возможной причине аномальной жары в Сибири. Они считают, что это связано с воздействием деятельности людей на климатическое состояние планеты. По их словам, это могло повысить вероятность длительного периода жаркой погоды в первой половине 2020 года, "по крайней мере, в 600 раз". Отмечается, что подобные затяжные периоды тепла в обычных обстоятельствах происходят очень редко — раз в 130 лет.

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