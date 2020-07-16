Россиян ждёт жаркая половина лета

Напомним, ранее специалисты рассказали о возможной причине аномальной жары в Сибири. Они считают, что это связано с воздействием деятельности людей на климатическое состояние планеты. По их словам, это могло повысить вероятность длительного периода жаркой погоды в первой половине 2020 года, "по крайней мере, в 600 раз". Отмечается, что подобные затяжные периоды тепла в обычных обстоятельствах происходят очень редко — раз в 130 лет.