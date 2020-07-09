Памфилова предложила Путину рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трёх дней

— Мы сейчас продумываем, с учётом того, что гораздо лучше стало, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность, — пояснила глава ЦИК.