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Памфилова предложила Путину рассмотреть возможность голосования на выборах в течение двух-трёх дней

Встреча российского лидера с главой ЦИК прошла в режиме видеоконференции.

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Фото © Kremlin.ru

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова предложила президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность проведения голосования на выборах в сентябре 2020 года в течение двух-трёх дней.

Мы сейчас продумываем, с учётом того, что гораздо лучше стало, но в разных регионах по-разному складывается эпидемиологическая ситуация, может быть, рассмотреть возможность не одного дня голосования, чтобы тоже обеспечить вот эту безопасность, — пояснила глава ЦИК.

Путин поинтересовался, нужна ли какая-то помощь в связи с подготовкой сентябрьской выборной кампании.

Если что-то понадобится, у меня с вами прямая связь, прямой телефон, — ответила Памфилова.

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