Психолог раскрыла, в каких профессиях людей чаще всего может поджидать харассмент

Харассментом обычно называют нежеланные сексуальные предложения или намёки на интимную близость, и чаще всего их слышат, находясь на работе или на учёбе. Врач-психотерапевт и писательница Наталья Толстая в беседе с NEWS.ru рассказала, в каких профессиях больше всего распространены домогательства.

Чаще всего, отметила эксперт, харассмент случается среди спортсменов, когда тренеры пристают к молодым воспитанницам, а члены команд — к медсёстрам. При этом часто это случается на сборах, когда команда выезжает в другой город и живёт в гостинице. Также домогательства широко распространены в медицинской среде, и связано это главным образом с ночными дежурствами. Жертвами, как правило, становятся медсёстры и молодые медики.

Ещё одной благодатной почвой для харассмента является актёрская среда. Нередки случаи, когда режиссёр склоняет молодую актрису к близости взамен на главную роль. Работники научной сферы также подвержены риску домогательств. Как отметила Толстая, физик, сидящий целый день в лаборатории, увидев молодую лаборантку, часто начинает делать ей двусмысленные намёки.

Для того чтобы не стать жертвой харассмента, психолог советует "чётко обозначать свои границы". Также избавиться от домогательств может помочь нестандартное или даже глупое поведение, например, смех или шутка.

Клинический психолог и писатель Михаил Хорс, в свою очередь, не считает, что проблема харассмента актуальна для какой-либо страны. По его мнению, это лишь действенный способ социальной манипуляции, которая иногда направлена на то, чтобы снять кого-либо с должности. Он уверен, что взрослый человек сможет себя защитить и разговоры об "угнетаемых женщинах" здесь неуместны.

Как отметил адвокат Нарек Костанян, в российском Уголовном кодексе есть статья "Понуждение к действиям сексуального характера", по которой можно привлечь домогавшегося человека. Но для этого потерпевший должен доказать, что от него добивались сексуальных действий "путём шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или иной зависимости". Поэтому важно зафиксировать противоправные действия, подчеркнул юрист.

Кроме того, наказать обидчика можно и за попытку изнасилования, при этом наказание по этой статье такое же, как и за совершённое преступление. Но здесь для обвинительного приговора нужны серьёзные доказательства — побои, порванная одежда.