Мэддисон отказался стримить "помои" Call of Duty из-за антироссийского сюжета

Блогер также попросил "вычеркнуть его имя с любых сайтов, связанных с этим ...".

Популярный российский видеоблогер Илья Мэддисон, чьё имя в российском сегменте "Ютуба" очень плотно ассоциируется с онлайн-играми, отказался вести трансляции новой Call of Duty: Modern Warfare и попросил убрать его из списка участников промокампании новинки.

— Посмотрев на сюжет и моменты из новой колды, я отказываюсь шквариться об эти помои. Все стримеры, которые взяли деньги активижен и не нашли в себе сил отказаться — упали в моих глазах. Тем более в день трагедии в Забайкалье, — написал Илья в "Твиттере".

Блогер признался, что лично ему за серию стримов новой COD предлагали больше миллиона, "но совесть дороже" и он отказывается играть в "откровенно преступную игру", где российских военных выдают за террористов.

— Это надо быть полным уродом. Я не знаю, как эту игру допустили на наш рынок, но я почти на сто процентов уверен, что этот кусок говна обязаны запретить, — добавил он.

В конце своего обращения Мэддисон попросил исключить его имя со всех сайтов, "связанных с этим говнищем", и заявил, что ему стыдно за то, что он согласился принимать во всём этом участие, несмотря на "слухи, которые ходили давно". Он также признался, что лично не видел сюжетной компании до релиза игры.

Идея запретить новую игру Activision не впервые звучит из уст известных россиян: не так давно на игровую серию с критикой обрушился депутат Госдумы Виталий Милонов, который предложил запретить игру в России, а также прочие продукты, где искажается история нашей страны.