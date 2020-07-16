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Прибывающим из-за рубежа россиянам нужно будет заполнять форму на "Госуслугах"

На борту воздушного судна гражданам раздадут специальную анкету.

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Фото © Алексей Зотов / ТАСС

Прибывающие из зарубежных стран регулярными рейсами граждане РФ должны будут заполнять специальную форму на портале госуслуг. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как уточняется, форму будет необходимо заполнить во время регистрации на рейс. В течение трёх календарных дней в неё нужно будет загрузить результаты тестирования на наличие коронавирусной инфекции в организме. Кроме того, в самолёте россиянам раздадут для заполнения анкету на русском языке.

Все анкеты в течение суток с момента въезда в РФ будут передаваться в территориальный орган Роспотребнадзора по месту, куда направляется гражданин.

Ранее Лайф писал, что Белоруссия отменила обязательную двухнедельную изоляцию для въезжающих в республику граждан России.

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