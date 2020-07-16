Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

МИД назвал туманными и противоречивыми обвинения Лондона о вмешательстве Москвы в выборы 2019 года

Захарова отметила, что складывается впечатление начала очередного витка тактики highly likely.

47

Фото © Pixabay

Заявления Лондона о том, что Россия якобы вмешивалась в британские парламентские выборы в 2019 году, не имеют никаких доказательств и являются туманными и противоречивыми, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Заявление настолько туманно и противоречиво, что понять его практически невозможно. Если неуместно говорить, так не говорите. Если говорите, то предъявляйте факты, — сказала она на еженедельном брифинге.

Захарова также отметила, что складывается полное ощущение начала "очередного витка тактики highly likely", подчеркнув, что британское правительство использовало другой термин. Дипломат также обратила внимание, что доказательств нет, но говорится "о возможных ответных мерах", хотя это вещи взаимоисключающие.

Напомним, глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб заявил, что Москва предпринимала попытки оказать влияние на исход парламентских выборов в Великобритании в 2019 году. Однако свидетельств "полномасштабного вмешательства" РФ у британской стороны нет.

Выбор редакции

Loading...