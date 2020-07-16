Вареньевар рассказала, как правильно выбрать и приготовить малину

В России начался сезон малины. Вареньевар Мария Дидуренко рассказала, какая ягода подойдёт для употребления в свежем виде, а какая — для заготовок. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".
— Если просто съесть, то лучше выбирать сухую, тёмного цвета, почти перезревшую. Если вы планируете делать заготовки, то в первую очередь вы смотрите на то, чтобы ягода опять же была сухой. Второе, ягода должна быть собрана не позднее чем за семь часов до начала заготовки. Связано это с тем, что малина относится к тем ягодам, которые легко плесневеют, — поделилась Дидуренко.
Она отметила, что для заготовок лучше всего подойдёт замороженная малина, так как её замораживают ещё на полях. Специалист добавила, что перед употреблением ягоду следует поместить в подсоленную воду на пять минут для того, чтобы из неё вылезли "все жильцы". По словам Дидуренко, чтобы максимально сохранить все полезные качества, стоит прибегать к шоковой заморозке, когда температура ниже минус 18–20 градусов.
— Интересно добавлять мяту к малине. Или можно добавить розовые лепестки или шиповник — тоже очень хорошо оттеняет, — также поделилась вареньевар.
Напомним, ранее эксперты дали советы по выбору сладкой и свежей черешни. Покупателю стоит обратить внимание и на цвет ягод — неравномерный окрас плодов в одной партии или коробке говорит об их невысоком качестве. Размер самих ягод и их цвет, вопреки распространённому мнению, никак не влияют на вкус. Под запретом влажные, подгнивающие, засохшие и повреждённые ягоды.