Вареньевар рассказала, как правильно выбрать и приготовить малину

В России начался сезон малины. Вареньевар Мария Дидуренко рассказала, какая ягода подойдёт для употребления в свежем виде, а какая — для заготовок. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

— Если просто съесть, то лучше выбирать сухую, тёмного цвета, почти перезревшую. Если вы планируете делать заготовки, то в первую очередь вы смотрите на то, чтобы ягода опять же была сухой. Второе, ягода должна быть собрана не позднее чем за семь часов до начала заготовки. Связано это с тем, что малина относится к тем ягодам, которые легко плесневеют, — поделилась Дидуренко.

Она отметила, что для заготовок лучше всего подойдёт замороженная малина, так как её замораживают ещё на полях. Специалист добавила, что перед употреблением ягоду следует поместить в подсоленную воду на пять минут для того, чтобы из неё вылезли "все жильцы". По словам Дидуренко, чтобы максимально сохранить все полезные качества, стоит прибегать к шоковой заморозке, когда температура ниже минус 18–20 градусов.

— Интересно добавлять мяту к малине. Или можно добавить розовые лепестки или шиповник — тоже очень хорошо оттеняет, — также поделилась вареньевар.