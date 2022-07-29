10 рецептов малинового варенья, о которых вы не знали

Как сварить малиновое варенье

К приготовлению варенья из малины стоит подойти со всей аккуратностью: ягодки должны быть чистые, при этом сухие. Так что собирать малину на варенье лучше после дождя, но ту, что успела обсохнуть под лучами солнца. Расписали для вас десять рецептов, по которым варить малину на зиму одно удовольствие.

Рецепты малинового варенья

Густое варенье из малины

Малину лучше собирать сразу в банки после дождя, но ту, что успела обсохнуть на солнышке. Так ягодки будут чистые, не придётся мыть их и просушивать самостоятельно. На литровую банку с малиной возьмите 700 граммов сахара, готовить варенье по этому рецепту будем на... сковородке! Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

На литровую банку с малиной возьмите 700 граммов сахара (чем больше сахара, тем гуще получится ягодная масса). Ягоду вымойте, хорошенько просушите, выложив на бумажные полотенца в один слой. Разогрейте сковородку на среднем огне, масло добавлять не нужно, выложите сухие ягодки. Помешивая малинку, доведите до кипения, а затем засыпьте сахаром. Когда кристаллы растворятся, дождитесь закипания массы. Готовое варенье разложите по стерилизованным банкам. По желанию можете добавить к малине свежую мяту по вкусу.

Рецепт варенья из малины на зиму

Чтобы зимой наслаждаться заготовками, приготовьте малиновое варенье по этому рецепту. Возьмите следующие ингредиенты: малина — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 3,5 стакана;

лимонная кислота — чайная ложка.

Первым делом промойте малину, а затем подготовьте сахарный сироп. Для этого сахар высыпьте в кастрюлю и залейте кипящей водой. Доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Как только все кристаллы сахара растворятся в воде, прекратите мешать. Варите сироп три минуты на среднем огне, если появится пена, удалите её ложечкой. Затем снимите кастрюлю с плиты, процедите сироп через марлю или мелкое ситечко, поставьте на огонь и варите ещё две минуты. В конце добавьте лимонную кислоту — она не даст варенью засахариться. Охладите сироп.

В холодный сироп опустите малину и доведите до кипения на слабом огне. Через 5 минут снимите с плиты, масса должна остыть до комнатной температуры. Затем снова доведите малину до кипения и варите 10 минут. Вновь снимите кастрюлю с огня, охлаждайте содержимое 15 минут, после чего варите до готовности. Общая продолжительность варки не должна превышать получаса, это важно.

Рецепт домашнего малинового варенья

Для приготовления варенья из малины в домашних условиях понадобятся: ягоды малины — 1 кг;

сахар — 1,2 кг;

стакан воды;

лимонная кислота — 1/2 чайной ложки.

Приготовьте сахарный сироп по способу из предыдущего рецепта и сразу же залейте им ягоду — не забудьте предварительно промыть малину. Когда сироп остынет, осторожно слейте в кастрюльку, доведите до кипения, пену снимите. Затем снова залейте сиропом малину. Такие манипуляции проделайте три раза, а затем варите малиново-сахарную массу до готовности.

Самое простое варенье из малины

Самое простое малиновое варенье после закипания варить нужно всего три минуты — по такому рецепту делать заготовки на зиму действительно очень легко. Фото © Freepik / azerbaijan_stockers

Чтобы приготовить малиновое варенье по самому простому рецепту, возьмите: малина — 1 кг;

сахар — 800 граммов.

Малину промойте, просушите, положите в кастрюлю и засыпьте сахаром. Хорошенько перемешайте массу и оставьте на ночь, чтобы ягоды дали сок. Утром кастрюлю с малиной поставьте на плиту, доведите смесь до кипения, соберите пенку. Как закипит, варите максимум 3 минуты. Разлейте варенье по чистым баночкам и плотно закрутите их крышками. Варенье по этому рецепту делается действительно просто и быстро.

Классическое малиновое варенье

Малиновое варенье по классике — это когда вес сахара затмевает вес ягод. Поэтому на килограмм малины потребуется полтора килограмма сахарного песка. В кастрюльку слоями засыпьте ягоды и сахар и оставьте на четыре часа, чтобы проступил сок. Его слейте в большую кастрюлю и варите отдельно 15 минут. Затем в этот сироп добавьте ягоды, перемешайте, дайте дойти до кипения. Снимите пену, и варите малину ещё 15 минут. Разливать варенье из малины по банкам, приготовленное по классическому рецепту, следует горячим.

Варенье из малины пятиминутка

Готовя малиновое варенье по этому рецепту, сахар и ягоды возьмите в пропорции 1 к 1: то есть на килограмм малины уйдёт килограмм песка. Засыпьте ягодки сахаром и хорошенько пробейте блендером. Перелейте массу в кастрюлю, поставьте её на средний огонь. Доведите варенье до кипения, пену снимите. Варите на медленном огне ещё 5 минут. Варенье разливайте по банкам ещё горячим, остывать оно будет уже в таре.

Старинный рецепт варенья из малины

Для приготовления малинового варенья старинным способом возьмите: малина — 1 кг;

сахар-песок — 1,5 кг.

Ягоды малины переберите, промойте под проточной водой, чтобы очистить от загрязнений. Возьмите варочный тазик, например медный, и засыпьте дно ягодами в один-два слоя. Сверху насыпьте сахар и поставьте в холодильник или на лёд на 10 часов. По прошествии этого времени поставьте тазик с малиной и сахаром на слабый огонь, доведите массу до кипения и варите 20 минут.

Варенье из малины целыми ягодами на зиму

Если хотите зимой любоваться на целые просахаренные ягодки малины, приготовьте варенье по этому простому рецепту. Понадобятся всего три ингредиента, два из которых мы уже перечислили. Фото © Pixabay

Как приготовить малиновое варенье, чтобы ягоды остались целыми? Попробуйте классический рецепт, для этого подготовьте: ягоды малины — 1 кг;

сахар — 1,5 кг;

вода — 3,5 стакана.

Перед тем как начать готовить сироп, убедитесь, что малина чистая, а главное — сухая. Переложите ягодки в эмалированный тазик. Затем поставьте кастрюльку с водой на медленный огонь, всыпьте сахар и дождитесь полного растворения кристалликов. Залейте сиропом малину, а через три часа слейте жидкость в отдельную кастрюлю. Поставьте её на плиту и варите сироп, не загустеет — около 20 минут. Потом аккуратно переложите малину в сироп и варите массу на слабом огне ещё 10 минут. В конце дайте малине с сиропом закипеть, пену удалите. Дождитесь, пока варенье остынет, и закатайте в банки. Хранить такой малиновый десерт лучше в прохладном месте.

Малиновое варенье без варки

Хоть варенье и производное от глагола "варить", малиново-сахарную массу на зиму можно закатать и без варки ягод. На килограмм малины возьмите килограмм сахара. Малину промойте под водой, просушите, переложите в кастрюлю, потолките. Засыпьте толчёные ягоды сахаром и оставьте в прохладном месте на 12 часов, периодически аккуратно перемешивайте. Когда кристаллы сахара полностью растворяться, разложите варенье по баночкам и храните в холодильнике до зимы. Если, конечно, хватит сил не съесть такое лакомство сразу.

Малиновое варенье по-королевски

Варенье из малины по-царски, или по-королевски (тут уж как вам угодно) получается насыщенного рубинового цвета. Его оценят гурманы и те, кто обращает особое внимание на запахи. Фото © Pixabay

Чтобы приготовить варенье с божественным малиновым ароматом, возьмите: малина — 1 кг;

сахар — 1 кг.

Малину промойте, просушите, положите в тазик и засыпьте сахаром, оставьте на ночь. С утра переложите малиново-сахарную массу в кастрюлю, поставьте на огонь, доведите до кипения. Образовавшуюся пенку снимите ложечкой или лопаточкой, уменьшите мощность, оставьте малину на плите на 15–20 минут. Варенье получится насыщенного рубинового цвета. Не остужая, разлейте малину по стерилизованным баночкам и закатайте крышками до зимы.