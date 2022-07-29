Жителям квартир с решётками на окнах рассказали, как спастись в случае пожара
Эксперт Бойко рассказал, как спастись жителям квартир с решётками на окнах в случае ЧП
Решётки на окнах в московском хостеле, где не смогли выбраться и сгорели восемь человек, не должны были быть заварены. Если владельцы решили установить их, то необходимо было повесить замок и расположить ключи рядом с окном, чтобы в случае ЧП люди могли спастись. Об этом рассказал эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.
"Правилами запрещены вот эти все решётки. Но если вдруг есть решётки, то по сути своей должны быть обязательно ключи, висящие рядом с окном. То есть они должны быть закрыты именно на ключ, на замок. Решётки заваривают, чтобы никто не залез, ничего не своровал, но о своей пожарной безопасности люди в общем-то не думают", — отметил эксперт в беседе с "Газетой.ru".
Он добавил, что хостелы и другие объекты гостиничного типа должны соблюдать правила противопожарного режима и проходить системную плановую проверку. Однако многие владельцы помещений этим пренебрегают, надеясь на авось.
Напомним, первое сообщение о возгорании в здании на юге Москвы поступило в экстренные службы около полуночи. Пожар локализовали за полчаса, однако позже выяснилось, что в огне погибло восемь человек. Как сообщили в МЧС, причиной гибели людей стали решётки на окнах. Постояльцы не смогли эвакуироваться самостоятельно. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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