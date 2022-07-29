Омская область взяла шефство над городом Стахановым в ЛНР

Омская область взяла шефство над городом Стахановым Луганской Народной Республики. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Александр Бурков и глава администрации шахтёрского города Сергей Жевлаков. Об этом говорится на портале правительства региона.

"Город Стаханов — родина стахановского движения. В советские годы он был мощным промышленным центром, здесь, как и в Омске, живут люди труда и потомки донских казаков. В то же время и в Омской области немало выходцев из Донбасса и казаков-переселенцев, поэтому нас объединяют давние этнокультурные и исторические связи. Мы — одна семья, один народ, а близким по духу и крови людям нужно помогать", — заявил Бурков.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Омской областью и городом Стахановым в ЛНР. Фото © Telegram / gubernator_burko

Подписание соглашения о сотрудничестве между Омской областью и городом Стахановым в ЛНР. Фото © Telegram / gubernator_burko

Подписание соглашения о сотрудничестве между Омской областью и городом Стахановым в ЛНР. Фото © Telegram / gubernator_burko

В своём телеграм-канале Бурков отметил, что Омская область поможет вернуться к мирной жизни жителям Стаханова, которые пострадали от "киевского нацизма". Регион поможет в восстановлении местных школ, техникумов, детских садов и медучреждений, а также объектов коммунальной инфраструктуры.

Кроме того, городу уже передана коммунальная техника, а передовая группа из Омской области уже работает в Стаханове. Вместе с местной администрацией специалисты оценивают ущерб, который был нанесён украинскими националистами и боевиками. При этом основная проблема Стаханова заключается в нехватке рабочей силы, однако для решения этой проблемы омичи уже приступили к формированию бригад строителей.