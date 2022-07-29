Омская область взяла шефство над городом Стахановым в ЛНР
Александр Бурков и Сергей Жевлаков подписали соглашение о сотрудничестве. Обложка © Telegram / gubernator_burko
Омская область взяла шефство над городом Стахановым Луганской Народной Республики. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор региона Александр Бурков и глава администрации шахтёрского города Сергей Жевлаков. Об этом говорится на портале правительства региона.
"Город Стаханов — родина стахановского движения. В советские годы он был мощным промышленным центром, здесь, как и в Омске, живут люди труда и потомки донских казаков. В то же время и в Омской области немало выходцев из Донбасса и казаков-переселенцев, поэтому нас объединяют давние этнокультурные и исторические связи. Мы — одна семья, один народ, а близким по духу и крови людям нужно помогать", — заявил Бурков.
Подписание соглашения о сотрудничестве между Омской областью и городом Стахановым в ЛНР. Фото © Telegram / gubernator_burko
Подписание соглашения о сотрудничестве между Омской областью и городом Стахановым в ЛНР. Фото © Telegram / gubernator_burko
Подписание соглашения о сотрудничестве между Омской областью и городом Стахановым в ЛНР. Фото © Telegram / gubernator_burko
В своём телеграм-канале Бурков отметил, что Омская область поможет вернуться к мирной жизни жителям Стаханова, которые пострадали от "киевского нацизма". Регион поможет в восстановлении местных школ, техникумов, детских садов и медучреждений, а также объектов коммунальной инфраструктуры.
Кроме того, городу уже передана коммунальная техника, а передовая группа из Омской области уже работает в Стаханове. Вместе с местной администрацией специалисты оценивают ущерб, который был нанесён украинскими националистами и боевиками. При этом основная проблема Стаханова заключается в нехватке рабочей силы, однако для решения этой проблемы омичи уже приступили к формированию бригад строителей.
"Сибирская стойкость и стахановский задор — отличная связка", — отметил в телеграм-канале глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Напомним, шефство над территориями ЛДНР взяли на себя российские регионы. Первым регионом, который официально закрепил шефство, стала Самарская область. Власти субъекта будут сотрудничать с городом Снежное в ДНР. Владимирская область и Чувашия помогут Докучаевску и двум заводам в ДНР, а Тверская область возьмёт шефство над освобождённым в Донбассе Красным Лиманом. По словам главы республики Дениса Пушилина, уже практически все города и районы закреплены за субъектами Российской Федерации.