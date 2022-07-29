Курс евро на Мосбирже впервые с 8 июля превысил 63 рубля

В ходе валютных торгов на столичной бирже курс доллара поднялся выше 62 рублей, а евро — выше 63 впервые с 8 июля. Это следует из данных на сайте Мосбиржи.

Согласно им, на 14:29 по Москве курс доллара прибавил 2,01%, поднявшись до 62,04 рубля. Курс евро подскочил на 2,08%, достигнув 63,05 рубля в 14:21 по Москве. Вскоре курс доллара поднялся уже до 62,25 рубля, евро — до 63,68 рубля.