Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран с 8 августа

С 8 августа Московская биржа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках нерезидентов из дружественных стран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте площадки.

"С 8 августа 2022 года Мосбиржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица", — сказано в сообщении.