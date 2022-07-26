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26 июля, 18:06

Мосбиржа допустит к торгам нерезидентов из дружественных стран с 8 августа

С 8 августа Московская биржа допустит к торгам на фондовом и срочном рынках нерезидентов из дружественных стран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте площадки.

"С 8 августа 2022 года Мосбиржа планирует предоставить возможность совершать операции на фондовом и срочном рынках клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица", — сказано в сообщении.

В Мосбирже добавили, что профессиональные участники, в частности банки, должны провести идентификацию клиентов для предоставления им доступа к торгам. Кроме того, требуется передать дополнительные сведения об этих лицах при внесении изменений в данные, которые представлены при регистрации.

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Ранее Лайф писал, что Мосбиржа с 8 августа приостановит торги японской иеной из-за рисков при расчётах. Кроме того, эта валюта не будет приниматься в качестве обеспечения по операциям на рынках биржи.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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