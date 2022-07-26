Украинский "Нафтогаз" объявил о дефолте по еврооблигациям

Украинская государственная энергетическая компания "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смогла выплатить держателям евробондов долги по облигациям, в связи с чем объявила о техническом дефолте.

"Правительство пошло на дефолт по еврооблигациям "Нафтогаза". 26 июля 2022 года истёк срок выплат НАК "Нафтогаз" держателям еврооблигаций", — говорится в сообщении украинской компании в телеграм-канале.

При этом в компании утверждают, что на счетах имелись средства для осуществления платежей. Но для проплаты нужно было согласование Кабмина Украины, которое он не дал. "Нафтогаз" также заявляет, что теперь лишён возможности самостоятельно привлекать средства на международном рынке капитала. Таким образом, украинский кабмин "своим запретом на выплату фактически взял на себя полную ответственность за привлечение средств, необходимых для импорта природного газа для прохождения отопительного сезона 2022/2023".