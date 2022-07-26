Европе предрекли "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" по "Северному потоку"

Европу ждёт "кошмарный сценарий" после того, как "Газпром" заявил о сокращении транзита по трубопроводу "Северный поток". Об этом написал в британской газете Express журналист Чарли Брэдли.

Он отметил, что некоторые европейские страны уже сейчас ощущают существенный дискомфорт из-за роста цен на энергоносители, а Германия так вообще оказалась на грани рецессии. Аналогичной участи также опасаться стали и в Великобритании.