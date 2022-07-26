Европе предрекли "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" по "Северному потоку"
Express: Европу ждёт "кошмарный сценарий" после заявления "Газпрома" по "Северному потоку"
Европу ждёт "кошмарный сценарий" после того, как "Газпром" заявил о сокращении транзита по трубопроводу "Северный поток". Об этом написал в британской газете Express журналист Чарли Брэдли.
Он отметил, что некоторые европейские страны уже сейчас ощущают существенный дискомфорт из-за роста цен на энергоносители, а Германия так вообще оказалась на грани рецессии. Аналогичной участи также опасаться стали и в Великобритании.
Учитывая историческую зависимость стран Евросоюза от российского газа, грядущая зима может стать одной из самых тяжёлых для европейцев, констатировал журналист.
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Напомним, 25 июля стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей и продолжает расти.
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