Российскому рынку недвижимости предсказали стагнацию до конца года
Эксперт Журавлёв допустил стагнацию рынка жилья в России
Стагнация может наблюдаться на российском рынке недвижимости в 2022 году. Об этом рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт по недвижимости Никита Журавлёв.
По его словам, стоимость квадратного метра жилплощади сегодня "перегрета" во всех российских регионах. По итогам последних двух лет цены на квартиры в среднем по стране выросли на 50–60%. При этом Журавлёв подчеркнул, что "квадрат" в России никогда не стоил дёшево, но 2022 год с его падением продаж немного изменил ситуацию, однако существенного снижения цен в ближайшей перспективе не предвидится.
"Что касается падения или роста цен, скорее всего, это будет стагнация, на сегодняшний день никто не собирается их опускать", — сказал эксперт, отметив, что ситуация может измениться осенью, когда поднимется спрос на жильё.
А ранее риелторы предложили возвращать россиянам больше денег при покупке жилья. Речь идёт об увеличении суммы возврата налога при покупке жилья до шести миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до четырёх миллионов в остальных регионах.
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