Российскому рынку недвижимости предсказали стагнацию до конца года

Стагнация может наблюдаться на российском рынке недвижимости в 2022 году. Об этом рассказал в эфире радио "Комсомольская правда" эксперт по недвижимости Никита Журавлёв.

По его словам, стоимость квадратного метра жилплощади сегодня "перегрета" во всех российских регионах. По итогам последних двух лет цены на квартиры в среднем по стране выросли на 50–60%. При этом Журавлёв подчеркнул, что "квадрат" в России никогда не стоил дёшево, но 2022 год с его падением продаж немного изменил ситуацию, однако существенного снижения цен в ближайшей перспективе не предвидится.

"Что касается падения или роста цен, скорее всего, это будет стагнация, на сегодняшний день никто не собирается их опускать", — сказал эксперт, отметив, что ситуация может измениться осенью, когда поднимется спрос на жильё.