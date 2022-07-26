Стало известно, какие пластические операции больше всего популярны у россиян

Жители нашей страны чаще всего просят врачей решить с помощью операции проблему нависшего века. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.

"Это самая популярная операция, которую делают люди от 30 до 70+ лет. Связано это с тем, что область вокруг глаз резко выдаёт возраст, особенно если с возрастом увеличивается отёчность или образуются грыжи", — отметил он.

Специалист добавил, что также популярными являются операции, связанные с коррекцией формы носа. Хирург заметил, что чаще других к ринопластике прибегают пациенты от 18 до 25 лет, большинство из которых — девушки.

А люди старше 45 лет, как подчеркнул Аль-Юсеф, обращаются к врачам с просьбой подтянуть кожу лица. Это тоже популярный вид хирургического вмешательства, заметил врач. Однако специалист подчеркнул, что из-за возраста результат операций может быть не всегда успешным.