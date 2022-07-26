Стало известно, какие пластические операции больше всего популярны у россиян
Врач Аль-Юсеф рассказал, что россияне чаще всего меняют с помощью пластических операций
Жители нашей страны чаще всего просят врачей решить с помощью операции проблему нависшего века. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказал пластический хирург Амжад Аль-Юсеф.
"Это самая популярная операция, которую делают люди от 30 до 70+ лет. Связано это с тем, что область вокруг глаз резко выдаёт возраст, особенно если с возрастом увеличивается отёчность или образуются грыжи", — отметил он.
Специалист добавил, что также популярными являются операции, связанные с коррекцией формы носа. Хирург заметил, что чаще других к ринопластике прибегают пациенты от 18 до 25 лет, большинство из которых — девушки.
А люди старше 45 лет, как подчеркнул Аль-Юсеф, обращаются к врачам с просьбой подтянуть кожу лица. Это тоже популярный вид хирургического вмешательства, заметил врач. Однако специалист подчеркнул, что из-за возраста результат операций может быть не всегда успешным.
Ранее Лайф писал, что москвичка умерла после того, как ей сделали пластическую операцию в дагестанской клинике. В мае по данному факту было возбуждено уголовное дело.
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