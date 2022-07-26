"Что же ты наделала?": Эстония на пять лет запретила группе "Руки вверх" въезжать в страну

В Эстонии на пять лет запретили въезд в страну российской группе "Руки вверх". Соответствующая информация размещена на сайте Министерства иностранных дел страны. Ограничения, введённые против музыкального коллектива, поддержал глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Решение МВД об отказе на пять лет во въезде в Эстонию членам группы "Руки вверх" является единственно правильным", — говорится в комментарии министра.

Рейнсалу считает, что действия РФ на Украине являются недопустимыми, поэтому российские артисты не могут выступать на территории Эстонии. Министр подчеркнул, что Таллин поддерживает Киев, а поведение Москвы по отношению к Незалежной является угрозой безопасности Европы.