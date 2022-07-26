В "Роскосмосе" заявили, что Борисов не увольнял обвинённого в госизмене Сафронова

В "Роскосмосе" добавили, что глава госкорпорации сейчас сосредоточен на задачах, которые обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в пресс-службе уточнили, что Сафронов может быть уволен либо после вступления в силу приговора суда, либо по своему заявлению. Однако документов об увольнении ни от него, ни от его адвокатов не поступало.