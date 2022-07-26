В "Роскосмосе" заявили, что Борисов не увольнял обвинённого в госизмене Сафронова
"Роскосмос": Новый глава организации Борисов не давал распоряжение об увольнении Сафронова
Новый глава "Роскосмоса" Юрий Борисов не распоряжался уволить советника главы госкорпорации Ивана Сафронова, обвинённого в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
"Борисов не давал распоряжения об увольнении <…> Сафронова", — говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" добавили, что глава госкорпорации сейчас сосредоточен на задачах, которые обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом в пресс-службе уточнили, что Сафронов может быть уволен либо после вступления в силу приговора суда, либо по своему заявлению. Однако документов об увольнении ни от него, ни от его адвокатов не поступало.
Напомним, советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года. Его обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт. В ноябре 2021 года стало известно, что следователи завершили расследование дела. По данным адвоката обвиняемого, ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" продал информацию о деятельности ВС России в Сирии.
ТАСС / Шарифулин Валерий