Сафронова обвинили в продаже данных о действиях ВС России в Сирии за $248
По словам адвоката, журналисту было предъявлено новое окончательное обвинение.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов продал информацию о деятельности Вооружённых сил России в Сирии политологу Демури Воронину, который в свою очередь передал эти сведения немецкой разведслужбе. О новом эпизоде в деле Сафронова сообщил его адвокат Иван Павлов.
"Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки" появился ещё один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии", — рассказал адвокат в "Фейсбуке".
Павлов также сообщил, что, по данным следствия, Сафронов получил от Воронина 248 долларов в качестве вознаграждения за предоставленную информацию.
Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, свою вину он не признаёт, кроме того, Иван отказался идти на сделку со следствием. Ранее адвокат подсудимого Иван Павлов был объявлен в розыск за разглашение данных следствия.
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