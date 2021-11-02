Сафронова обвинили в продаже данных о действиях ВС России в Сирии за $248

ФСБ считает, что советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов продал информацию о деятельности Вооружённых сил России в Сирии политологу Демури Воронину, который в свою очередь передал эти сведения немецкой разведслужбе. О новом эпизоде в деле Сафронова сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Сафронову было предъявлено новое окончательное обвинение. Помимо эпизода с передачей информации "представителю чешской разведки" появился ещё один: по версии следствия, в декабре 2015 года Сафронов передал политологу Демури Воронину некую информацию о деятельности ВС РФ в Сирии, которую тот в свою очередь переслал представителям Цюрихского университета Швейцарии и Федеральной разведслужбе (БНД) Германии", — рассказал адвокат в "Фейсбуке".