Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Сафронов не пойдёт на сделку со следствием

Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не намерен идти на сделку со следствием. Об этом журналистам заявил его адвокат Дмитрий Катчев.

"Сафронов твёрдо решил, что не пойдёт на сделку со следствием. Он твёрдо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому", — отметил юрист.

Напомним, что в апреле арест Сафронова продлили до 7 июля.