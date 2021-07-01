Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Сафронов не пойдёт на сделку со следствием
Журналист не будет давать показания, которые могут нанести кому-либо ущерб, в том числе ему самому. Ранее Сафронову продлили арест до 7 июля.
Иван Сафронов. Фото © ТАСС / Пресс-служба Московского городского суда
Обвиняемый в госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов не намерен идти на сделку со следствием. Об этом журналистам заявил его адвокат Дмитрий Катчев.
"Сафронов твёрдо решил, что не пойдёт на сделку со следствием. Он твёрдо решил, что не будет давать показания, которые могут кому-то нанести ущерб, в том числе ему самому", — отметил юрист.
Напомним, что в апреле арест Сафронова продлили до 7 июля.
Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. К тому моменту он работал в "Роскосмосе" около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу.
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