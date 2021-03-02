Покупка или прикрытие? Лайф узнал о подозрительных сделках с недвижимостью Воронина, арестованного за госизмену

В истории россиянина с двойным гражданством Демури Воронина, арестованного по подозрению в государственной измене, появился новых поворот. Лайф узнал о формальных обстоятельствах его приезда в Россию из Германию.

Тот самый дом, купленный и проданный Ворониным за короткий промежуток времени. Видео © LIFE

По информации нашего источника, в декабре Воронин приобрёл дом в Подмосковье. Чтобы оформить сделку, он одним днём прилетал в российскую столицу. К слову, это был его первый визит на родину после задержания Ивана Сафронова. А в середине февраля, меньше чем через два месяца, Воронин снова прилетел в Россию, но уже для того, чтобы этот самый дом почему-то продать.

Демури Воронин Фото © Соцсети

Перед последним прилётом — в феврале — он сказал жене, что помимо продажи дома у него намечается ещё одна очень важная встреча в Москве. В ходе этой второй поездки на родину его и задержали. Не исключено, что бумажная волокита с куплей-продажей дома могла быть прикрытием для визитов в российскую столицу.

Интересно, что первым собственником земельного участка, на котором стоит этот дом, был депутат Дмитровского городского округа. Он приобрёл его в 2019 году, а уже в 2020-м продал неоднократно судимому местному жителю. Через два месяца этот мужчина построил на участке дом, а ещё через пару месяцев продал его Воронину.

Ранее сообщалось, что задержание Воронина может быть связано со шпионажем против России под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.

Отметим, что на сегодняшнем заседании Лефортовского суда, где Сафронову продлили арест до 7 мая, стало известно, что следствие продолжится как минимум до лета. При этом защита по-прежнему настаивает, что его дело связано с журналистской деятельностью. Лайф также сообщал, что на следующих заседаниях должен выступить некий секретный свидетель.

Авторы