В Посольстве ФРГ прокомментировали ситуацию с арестом россиянина с двойным гражданством по делу о госизмене
По одной из версий, подозреваемый связан с арестованным ранее советником главы "Роскосмоса" — журналистом Иваном Сафроновым.
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В Посольстве ФРГ в Москве прокомментировали Лайфу ситуацию вокруг гражданина России Демури Воронина, арестованного по подозрению в государственной измене, который также имеет гражданство Германии.
"Посольство Германии в курсе ситуации, находится в контакте с адвокатом и старается получить консульский доступ", — сообщили в диппредставительстве.
Напомним, задержание Воронина может быть связано со шпионажем против России под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.
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