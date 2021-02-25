В Посольстве ФРГ прокомментировали ситуацию с арестом россиянина с двойным гражданством по делу о госизмене

В Посольстве ФРГ в Москве прокомментировали Лайфу ситуацию вокруг гражданина России Демури Воронина, арестованного по подозрению в государственной измене , который также имеет гражданство Германии.

"Посольство Германии в курсе ситуации, находится в контакте с адвокатом и старается получить консульский доступ", — сообщили в диппредставительстве.

Задержанный по делу о госизмене россиянин ночь перед арестом провёл в московских барах

Напомним, задержание Воронина может быть связано со шпионажем против России под прикрытием работы политологом. Также рассматривается версия о его связях с Иваном Сафроновым, которого ФСБ обвинила в передаче сведений, содержащих государственную тайну, одной из стран НАТО.