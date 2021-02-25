Вирусолог оценил прогноз эксперта ВОЗ о завершении пандемии ковида в 2022 году

В 2022 году человечество будет считать, что пандемия закончена, однако это не означает, что случаев заболевания ковидом вообще не будет. Так вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал прогноз эксперта ВОЗ Ханса Клюге о том, что пандемия коронавируса завершится в начале следующего года.

"Основной заботой станет вакцинация, но с нами в определённой мере останутся и маски, и дистанцирование. Здесь примером могут послужить страны Юго-Восточной Азии и Япония, там люди привыкли в местах скопления ходить в масках. И это правильно", — отметил Альтштейн в беседе с КП.

При этом специалист заявил, что значительную опасность представляет ситуация, когда вместе с вакцинированными людьми окажутся в одной среде те, кто не привился. По его словам, привитые люди своим "вольным" поведением могут нарушать противоэпидемические правила. Однако прививка не является 100%-ной защитой от вируса, есть вероятность, что вакцинированный человек может передать инфекцию, подчеркнул вирусолог.

Ранее глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что пандемия коронавируса завершится в 2022 году. Он отметил, что худший сценарий позади, но потребность в ограничениях к началу следующего года отпадёт. Эксперт уточнил, что это только прогноз, так как никто не может на 100% предсказать, как будет развиваться ситуация.

Между тем в Роспотребнадзоре объяснили, почему не стоит ждать третьей волны коронавируса. По словам специалистов, эпидемическая ситуация будет зависеть от того, как россияне соблюдают меры профилактики, а также от темпов вакцинации.

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