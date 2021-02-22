Названы три признака эффективности введённой вакцины от ковида
Они указывают на то, что препарат помогает организму сформировать защиту от вируса.
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На эффективность введённой вакцины от коронавируса могут указывать три ключевых признака. Эти симптомы перечислила специалист Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США (CDC), доктор Аманда Кон.
Такие симптомы могут проявляться после второй инъекции вакцины и сохраняться в течение нескольких дней:
- Боль на месте укола.
- Усталость.
- Повышенная температура — от 37,1 до 38 градусов.
Врач отметила, что эта реакция является иммунным ответом на белок, который имитирует болезнь. Перечисленные признаки не должны вызывать какого-либо беспокойства у привившихся. Таким образом вакцина помогает организму сформировать защиту от ковида.
Ранее другой врач объяснила, когда стоит делать прививку тем, кто переболел коронавирусом.
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