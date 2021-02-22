В Великобритании назвали дату открытия международного сообщения для туристов
Введённые из-за пандемии меры в Соединённом Королевстве могут отменить к 21 июня.
Фото © Pixabay
В Великобритании намерены приступить к постепенному снятию локдауна из-за коронавируса после 8 марта. Программа ослабления ограничений и перезапуска экономики представлена правительством страны.
Согласно документу, британский кабмин "определит, когда следует возобновить международные поездки", но произойдёт это не раньше 17 мая. План предполагает также, что с этой даты стадионы клубов Премьер-лиги смогут принимать до 25% болельщиков. Все коронавирусные ограничения в стране могут отменить к 21 июня. Однако всё зависит от эпидемиологической ситуации. Первым шагом к снятию локдауна станет возобновление очных занятий в школах с 8 марта.
Ранее сообщалось, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта. Ограничения ввели 22 декабря 2020 года из-за "британской" мутации коронавируса.
Выбор редакции
Названы три признака эффективности введённой вакцины от ковида
Великобритания призовёт Совет ООН по правам человека оценить ситуацию в России и Белоруссии
"Коронавирус покажется детской игрой": Вирусолог назвал условие для болезней страшнее CoViD-19
В Армении протестующие забросали яйцами здание следственной службы — видео
Google снимет запрет на политическую рекламу, введённый после штурма Капитолия
Комментариев: 0