Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Великобритании назвали дату открытия международного сообщения для туристов

Введённые из-за пандемии меры в Соединённом Королевстве могут отменить к 21 июня.

22 февраля 2021, 16:53
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Великобритании намерены приступить к постепенному снятию локдауна из-за коронавируса после 8 марта. Программа ослабления ограничений и перезапуска экономики представлена правительством страны.

Согласно документу, британский кабмин "определит, когда следует возобновить международные поездки", но произойдёт это не раньше 17 мая. План предполагает также, что с этой даты стадионы клубов Премьер-лиги смогут принимать до 25% болельщиков. Все коронавирусные ограничения в стране могут отменить к 21 июня. Однако всё зависит от эпидемиологической ситуации. Первым шагом к снятию локдауна станет возобновление очных занятий в школах с 8 марта.

99-летний муж Елизаветы II попал в больницу

99-летний муж Елизаветы II попал в больницу

Ранее сообщалось, что Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта. Ограничения ввели 22 декабря 2020 года из-за "британской" мутации коронавируса.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Названы три признака эффективности введённой вакцины от ковида

сегодня в 17:35

Великобритания призовёт Совет ООН по правам человека оценить ситуацию в России и Белоруссии

сегодня в 00:51

"Коронавирус покажется детской игрой": Вирусолог назвал условие для болезней страшнее CoViD-19

сегодня в 17:15

В Армении протестующие забросали яйцами здание следственной службы — видео

сегодня в 17:33

Google снимет запрет на политическую рекламу, введённый после штурма Капитолия

сегодня в 17:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1