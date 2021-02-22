В Великобритании назвали дату открытия международного сообщения для туристов

Согласно документу, британский кабмин "определит, когда следует возобновить международные поездки", но произойдёт это не раньше 17 мая. План предполагает также, что с этой даты стадионы клубов Премьер-лиги смогут принимать до 25% болельщиков. Все коронавирусные ограничения в стране могут отменить к 21 июня. Однако всё зависит от эпидемиологической ситуации. Первым шагом к снятию локдауна станет возобновление очных занятий в школах с 8 марта.