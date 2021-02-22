Лукашенко назвал российскую вакцину лучшей
Он напомнил, что Минск сейчас активно закупает препарат у Москвы.
Лукашенко назвал российскую вакцину лучшей. Видео © LIFE
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал создание российских вакцин от коронавируса показателем высочайшего уровня науки. По его словам, Минск собирается последовать примеру Москвы и создать собственный препарат.
"У вас уже три зарегистрированные вакцины и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Вот эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки", — сказал Лукашенко.
Лукашенко отметил, что "самая эффективная вакцина — это российская". Он также сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Белоруссии.
Ранее в Красной Поляне в Сочи начались переговоры президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. С момента прошлой личной беседы Путина и Лукашенко прошло уже полгода — они встречались в сентябре 2020-го.
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