Лукашенко назвал российскую вакцину лучшей

"У вас уже три зарегистрированные вакцины и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Вот эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки", — сказал Лукашенко.