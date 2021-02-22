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Лукашенко назвал российскую вакцину лучшей

Он напомнил, что Минск сейчас активно закупает препарат у Москвы.

22 февраля 2021, 12:59

Лукашенко назвал российскую вакцину лучшей. Видео © LIFE

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным назвал создание российских вакцин от коронавируса показателем высочайшего уровня науки. По его словам, Минск собирается последовать примеру Москвы и создать собственный препарат.

"У вас уже три зарегистрированные вакцины и ещё в разработке. Мы тоже идём этим путём. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Вот эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки", — сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что "самая эффективная вакцина — это российская". Он также сообщил о снижении заболеваемости коронавирусом в Белоруссии.

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Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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