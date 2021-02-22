Надя Сказка в Clubhouse подтвердила слухи о беременности Кафельниковой
Сама модель это уже прокомментировала.
Фото © Instagram / kafelnikova_a
В новой соцсети Clubhouse модель и светская львица Надя Сказка заявила о беременности 22-летней модели Алеси Кафельниковой — дочери известного российского теннисиста Евгения Кафельникова.
Так она прокомментировала циркулировавшие слухи о четвёртом месяце беременности Кафельниковой от Георгия Петришина — в прошлом жениха актрисы Светланы Ходченковой. Надя Сказка подтвердила, что живёт на одном острове с известной моделью — на Бали. И поэтому ей якобы можно доверять.
Сама Алеся Кафельникова поинтересовалась в "Телеграме", почему она узнаёт такие интересные новости о себе в последнюю очередь. И поинтересовалась, кто такая Надя Сказка.
А ранее фанаты разглядели на обнажённом фото Кафельниковой доказательство, что она всё-таки беременна.
WOW-news
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