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Категорий: 18

Надя Сказка в Clubhouse подтвердила слухи о беременности Кафельниковой

Сама модель это уже прокомментировала.

22 февраля 2021, 12:57
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CANmax5J2br/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kafelnikova_a</a></p>

Фото © Instagram / kafelnikova_a

В новой соцсети Clubhouse модель и светская львица Надя Сказка заявила о беременности 22-летней модели Алеси Кафельниковой — дочери известного российского теннисиста Евгения Кафельникова.

Так она прокомментировала циркулировавшие слухи о четвёртом месяце беременности Кафельниковой от Георгия Петришина — в прошлом жениха актрисы Светланы Ходченковой. Надя Сказка подтвердила, что живёт на одном острове с известной моделью — на Бали. И поэтому ей якобы можно доверять.

Сама Алеся Кафельникова поинтересовалась в "Телеграме", почему она узнаёт такие интересные новости о себе в последнюю очередь. И поинтересовалась, кто такая Надя Сказка.

"Надеюсь, животное помыли?" Кафельникову раскритиковали за фото обнажённой на слоне

"Надеюсь, животное помыли?" Кафельникову раскритиковали за фото обнажённой на слоне

А ранее фанаты разглядели на обнажённом фото Кафельниковой доказательство, что она всё-таки беременна.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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