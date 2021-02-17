Фанаты разглядели на обнажённом фото Кафельниковой доказательство, что она всё-таки беременна
В комментариях под снимком модели развернулась оживлённая дискуссия.
К своим 22 годам Алеся Кафельникова смогла добиться заметных успехов в модельном бизнесе. И хоть сейчас девушка отдыхает на Бали и не участвует в больших проектах, она регулярно выкладывает результаты домашних фотосессий в "Инстаграм". Поклонники всегда рады видеть работы своего кумира, однако в последнее время их всё чаще терзает мысль о том, что Алеся беременна.
Такие подозрения у них возникли после того, как девушка выложила видео со съёмок, где она сидела перед камерой в огромном свитере и пыталась всячески прикрыть живот. А теперь модель поделилась новыми чёрно-белыми снимками, где она позирует топлес во внутреннем дворе домика на Бали. Алеся — только в брюках с высокой талией, и девушка прикрывает грудь руками.
Именно она и смутила подписчиков. Никто не следит за фигурой модели внимательнее её фанатов, и те не могли не заметить, как увеличились формы Алеси. Тем более теперь девушка встречается с серьёзным 35-летним бизнесменом Георгием Петришиным, который сможет в случае чего обеспечить дочери экс-первой ракетки мира роскошную жизнь. А сама модель признавалась, что хотела бы годам к 25 завести семью и детей.
Я уже месяц думаю, что случилось с грудью. Неужто беременна?
Точно беременна!
У Кафельниковой грудь с первого стала третьим? Делааа
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