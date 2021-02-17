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Фанаты разглядели на обнажённом фото Кафельниковой доказательство, что она всё-таки беременна

В комментариях под снимком модели развернулась оживлённая дискуссия.

17 февраля 2021, 10:00

Фото © Instagram / kafelnikova_a

К своим 22 годам Алеся Кафельникова смогла добиться заметных успехов в модельном бизнесе. И хоть сейчас девушка отдыхает на Бали и не участвует в больших проектах, она регулярно выкладывает результаты домашних фотосессий в "Инстаграм". Поклонники всегда рады видеть работы своего кумира, однако в последнее время их всё чаще терзает мысль о том, что Алеся беременна.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Такие подозрения у них возникли после того, как девушка выложила видео со съёмок, где она сидела перед камерой в огромном свитере и пыталась всячески прикрыть живот. А теперь модель поделилась новыми чёрно-белыми снимками, где она позирует топлес во внутреннем дворе домика на Бали. Алеся — только в брюках с высокой талией, и девушка прикрывает грудь руками.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Именно она и смутила подписчиков. Никто не следит за фигурой модели внимательнее её фанатов, и те не могли не заметить, как увеличились формы Алеси. Тем более теперь девушка встречается с серьёзным 35-летним бизнесменом Георгием Петришиным, который сможет в случае чего обеспечить дочери экс-первой ракетки мира роскошную жизнь. А сама модель признавалась, что хотела бы годам к 25 завести семью и детей.

Фото © Instagram / kafelnikova_a

Я уже месяц думаю, что случилось с грудью. Неужто беременна?

Coldmisha

Точно беременна!

Mrs_marinae

У Кафельниковой грудь с первого стала третьим? Делааа

Jane_air_lovestory

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Сёстры Кардашьян разделись для совместной съёмки в белье, где каждый найдёт то, что ему по вкусу

Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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