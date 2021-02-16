"Очень-очень счастливы": звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями
У знаменитой пары родился сын.
Звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщает Daily Mail.
Семейную пару застали во время прогулки с малышом в Лондоне, молодая мать несла крошку в рюкзаке-переноске.
EVERYONE BABIE KIT LOOKS SO DAMN HAPPY AND SO ROSE OMG MY HEART NOW!!!!! 😭😭😭 AAAAY not my ship shining like this irl whatt #kitharrington #roseleslie #got pic.twitter.com/jKfN2qw4N0— Hadil (@iovarya) February 16, 2021
Представитель знаменитостей сообщил, что у Роуз и Кита родился мальчик — и они "очень-очень счастливы".
Напомним, в сентябре прошлого года Харингтон и Лесли устроили фотосессию, чтобы сообщить о беременности актрисы.
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