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"Очень-очень счастливы": звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли стали родителями

У знаменитой пары родился сын.

16 февраля 2021, 20:15

Звёзды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли впервые стали родителями. Об этом сообщает Daily Mail.

Семейную пару застали во время прогулки с малышом в Лондоне, молодая мать несла крошку в рюкзаке-переноске.

Представитель знаменитостей сообщил, что у Роуз и Кита родился мальчик — и они "очень-очень счастливы".

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Напомним, в сентябре прошлого года Харингтон и Лесли устроили фотосессию, чтобы сообщить о беременности актрисы.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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