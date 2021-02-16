"Погрязли в болоте русофобии": Посольство РФ ответило на призывы Эстонии ввести новые санкции
В дипмиссии отметили, что новое правительство страны не воспользовалось шансом на восстановление контактов.
Фото © Facebook / Посольство России в Эстонии
Посольство России в Эстонии ответило на принятое накануне заявление парламента страны о гражданских свободах в России. В дипмиссии подчеркнули, что оно добавило негатива в отношениях между Москвой и Таллином.
В этом документе эстонские депутаты призвали Евросоюз разработать эффективные механизмы санкций, которые бы заставили РФ отказаться от "агрессивной внешней политики".
По словам российских дипломатов, формирование новой правительственной коалиции в Эстонии, казалось бы, дало шанс на "восстановление контактов с целью решения накопившихся проблем", однако этого не произошло.
"К сожалению, уже в первые дни работы нового Правительства Эстонии прозвучали заявления об отсутствии "оснований" для выстраивания отношений с Россией, сопровождавшиеся заезженными квазиаргументами насчёт исходящей от России угрозы", — говорится в ответе посольства.
В дипмиссии добавили, что если целью заявления эстонского парламента было добавление негатива в отношения между странами, то "основательно погрязшие в болоте русофобии" этого добились.
"В проигрыше, однако, гораздо большее: перспектива развития взаимовыгодного сотрудничества в атмосфере, лишённой искусственно нагнетаемых страхов и культивирования образа врага", — заключили в посольстве.
Ранее главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, от чего зависит продолжительность санкций против России.
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