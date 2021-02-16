В Москве студентку избили после скандала в такси и забрали "Ролекс" за миллион

В Москве 20-летнюю студентку избили и ограбили после бурного вечера и конфликта в такси. Как сообщает Mash, девушка лишилась часов Rolex стоимостью миллион рублей.

Студентка отдыхала в увеселительном заведении с другом. Там они познакомились с неким Кареном, который предложил продолжить банкет. Троица села в такси, колесила по столице и пила шампанское. Новый знакомый вскоре покинул пару, а затем их решил высадить и таксист. После перепалки девушка решила пнуть по колёсам машины.

Водитель ударил девушку. Когда очнулась, она осознала, что лишилась тех самых часов, взятых у друга. Теперь в этой ситуации разбирается полиция. Под подозрением и Карен, и водитель такси.

Ранее московская полиция задержала 20-летнюю девушку-репетитора на съёмной квартире, где они с подругой изготавливали и хранили мефедрон.

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