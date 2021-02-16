Шерше ля фам: раскрыта причина кровавой расправы над студентом в Новосибирске

Вылившийся в кровавую расправу конфликт между двумя учащимися первого курса магистратуры Новосибирского государственного технического университета произошёл из-за девушки. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, 22-летний Д. Миллер в перерыве между учёбой вызвал на разговор 26-летнего Д. Губарева. Также неподалёку оказалась 18-летняя Софья, которая и была предметом спора молодых людей.

Девушка когда-то встречалась с Миллером, но ушла от него к Губареву. По словам источника, студентка слышала роковой разговор между молодыми людьми лишь отрывками. Якобы Миллер угрожал Губареву, а тот был серьёзно напуган. В ходе перепалки бывший молодой человек девушки достал нож и дважды ударил соперника в спину. Затем повалил его и стал добивать.

Участников конфликта на месте происшествия задержала полиция. Раненого студента правоохранители передали медикам, но он скончался по дороге в больницу. Миллера отправили на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В вузе, где учились студенты, рассказали, что в целом оба были на хорошем счету. В НГТУ молодые люди изучали психологию. Но если убитый ничем особо не выделялся, то Миллер учёбу любил, был отличником и планировал даже стать преподавателем в родном учебном заведении. Единственное, что отметили педагоги, у Миллера были некоторые депрессивные настроения на первых курсах бакалавриата. Но потом такого уже не замечали.

Ранее под Петербургом пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователям он рассказал, что до смерти забил женщину кулаками.

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