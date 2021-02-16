Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Шерше ля фам: раскрыта причина кровавой расправы над студентом в Новосибирске

А ещё недавно предполагаемый убийца рассчитывал после окончания вуза стать в нём преподавателем.

16 февраля 2021, 13:56
4870
<p>Задержанный Д. Миллер. Фото © соцсети</p>

Задержанный Д. Миллер. Фото © соцсети

Вылившийся в кровавую расправу конфликт между двумя учащимися первого курса магистратуры Новосибирского государственного технического университета произошёл из-за девушки. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, 22-летний Д. Миллер в перерыве между учёбой вызвал на разговор 26-летнего Д. Губарева. Также неподалёку оказалась 18-летняя Софья, которая и была предметом спора молодых людей.

Девушка когда-то встречалась с Миллером, но ушла от него к Губареву. По словам источника, студентка слышала роковой разговор между молодыми людьми лишь отрывками. Якобы Миллер угрожал Губареву, а тот был серьёзно напуган. В ходе перепалки бывший молодой человек девушки достал нож и дважды ударил соперника в спину. Затем повалил его и стал добивать.

Участников конфликта на месте происшествия задержала полиция. Раненого студента правоохранители передали медикам, но он скончался по дороге в больницу. Миллера отправили на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В вузе, где учились студенты, рассказали, что в целом оба были на хорошем счету. В НГТУ молодые люди изучали психологию. Но если убитый ничем особо не выделялся, то Миллер учёбу любил, был отличником и планировал даже стать преподавателем в родном учебном заведении. Единственное, что отметили педагоги, у Миллера были некоторые депрессивные настроения на первых курсах бакалавриата. Но потом такого уже не замечали.

В Новосибирске студент зарезал одногруппника у ворот вуза

В Новосибирске студент зарезал одногруппника у ворот вуза

Ранее под Петербургом пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователям он рассказал, что до смерти забил женщину кулаками.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов
Хромов Леонид
Хромов Леонид

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

На автохама, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, возбудили дело о покушении на убийство двух лиц

сегодня в 15:01

Как тихий студент из Новосибирска оказался жестоким убийцей одногруппника — его записи из соцсетей

сегодня в 14:48

Крушит заправки и сдувает крыши: под Хабаровском ввели режим ЧС из-за мощного циклона — видео

сегодня в 15:05

Американец рассказал, почему решил привиться "Спутником V" в Крыму

сегодня в 15:27

Учёные рассказали, какого цвета коронавирус

сегодня в 15:23

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1