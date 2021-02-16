Шерше ля фам: раскрыта причина кровавой расправы над студентом в Новосибирске
А ещё недавно предполагаемый убийца рассчитывал после окончания вуза стать в нём преподавателем.
Задержанный Д. Миллер. Фото © соцсети
Вылившийся в кровавую расправу конфликт между двумя учащимися первого курса магистратуры Новосибирского государственного технического университета произошёл из-за девушки. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, 22-летний Д. Миллер в перерыве между учёбой вызвал на разговор 26-летнего Д. Губарева. Также неподалёку оказалась 18-летняя Софья, которая и была предметом спора молодых людей.
Девушка когда-то встречалась с Миллером, но ушла от него к Губареву. По словам источника, студентка слышала роковой разговор между молодыми людьми лишь отрывками. Якобы Миллер угрожал Губареву, а тот был серьёзно напуган. В ходе перепалки бывший молодой человек девушки достал нож и дважды ударил соперника в спину. Затем повалил его и стал добивать.
Участников конфликта на месте происшествия задержала полиция. Раненого студента правоохранители передали медикам, но он скончался по дороге в больницу. Миллера отправили на допрос. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
В вузе, где учились студенты, рассказали, что в целом оба были на хорошем счету. В НГТУ молодые люди изучали психологию. Но если убитый ничем особо не выделялся, то Миллер учёбу любил, был отличником и планировал даже стать преподавателем в родном учебном заведении. Единственное, что отметили педагоги, у Миллера были некоторые депрессивные настроения на первых курсах бакалавриата. Но потом такого уже не замечали.
Ранее под Петербургом пенсионер убил собутыльницу, расчленил и выбросил части тела у трассы. Подозреваемого задержали и возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Следователям он рассказал, что до смерти забил женщину кулаками.
Выбор редакции
На автохама, сбившего женщину с коляской в Новосибирске, возбудили дело о покушении на убийство двух лиц
Как тихий студент из Новосибирска оказался жестоким убийцей одногруппника — его записи из соцсетей
Крушит заправки и сдувает крыши: под Хабаровском ввели режим ЧС из-за мощного циклона — видео
Американец рассказал, почему решил привиться "Спутником V" в Крыму
Учёные рассказали, какого цвета коронавирус
Комментариев: 0