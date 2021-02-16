В НАТО заявили о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности военного блока как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию. По его словам, действия альянса зависят от позиции Москвы.

"Я верю в необходимость направить России чёткий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", — сказал Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

Глава НАТО не видит противоречия между сдерживанием России и диалогом с ней. Столтенберг уверен в необходимости наладить диалог с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. И этот диалог должен основываться на силе и твёрдости. Генсек организации также заявил, что альянс готов защищать своих членов.

Ранее сообщалось, что американские военные описали сценарий захвата Калининградской области силами НАТО. Он предполагает ликвидацию пусковых установок баллистических ракет малой дальности, а также нанесение ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота. А ещё уничтожение находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400.

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