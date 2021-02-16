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В НАТО заявили о готовности и к столкновению, и к сотрудничеству с Россией

В альянсе не видят противоречия между сдерживанием и диалогом с Москвой.

16 февраля 2021, 13:39

Фото © NATO

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности военного блока как к конфронтации с Россией, так и к взаимодействию. По его словам, действия альянса зависят от позиции Москвы.

"Я верю в необходимость направить России чёткий сигнал: если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", — сказал Столтенберг в интервью испанской газете El Mundo.

Глава НАТО не видит противоречия между сдерживанием России и диалогом с ней. Столтенберг уверен в необходимости наладить диалог с Москвой из-за риска возобновления гонки вооружений. И этот диалог должен основываться на силе и твёрдости. Генсек организации также заявил, что альянс готов защищать своих членов.

Столтенберг объяснил, почему НАТО усиливает присутствие в Чёрном море

Столтенберг объяснил, почему НАТО усиливает присутствие в Чёрном море

Ранее сообщалось, что американские военные описали сценарий захвата Калининградской области силами НАТО. Он предполагает ликвидацию пусковых установок баллистических ракет малой дальности, а также нанесение ущерба кораблям и инфраструктуре Балтийского флота. А ещё уничтожение находящихся в регионе зенитных ракетных систем С-400.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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