Шестая гонка без медалей: биатлонистка Миронова была близка к подиуму, но стала лишь пятой на ЧМ

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке. Её результат — 42 минуты 27,7 секунды, без промахов. Второе место досталось Ханне Эберг из Швеции (+27,9 (1), а замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Тандревольд (+1.04,0 (1).

Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова, которая финишировала пятой с двумя промахами. Другие наши биатлонистки не попали и в топ-10: Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, а Татьяна Акимова — 29-й.