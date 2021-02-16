Шестая гонка без медалей: биатлонистка Миронова была близка к подиуму, но стала лишь пятой на ЧМ
В Поклюке завершилась индивидуальная гонка среди женщин.
Фото © AP / TASS / Darko Bandic
Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке. Её результат — 42 минуты 27,7 секунды, без промахов. Второе место досталось Ханне Эберг из Швеции (+27,9 (1), а замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Тандревольд (+1.04,0 (1).
Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова, которая финишировала пятой с двумя промахами. Другие наши биатлонистки не попали и в топ-10: Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, а Татьяна Акимова — 29-й.
Завтра в 16:30 (мск) индивидуальную гонку проведут мужчины.
ЧМ. Индивидуальная гонка
15 км
1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)
3. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — +1.04,0 (1)
...
5. Светлана Миронова (Россия) — +2.05,8 (2)
14. Лариса Куклина (Россия) — +2.28,3 (1)
24. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.21,8 (2)
29. Татьяна Акимова (Россия) — +3.38,9 (2)
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