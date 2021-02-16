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Шестая гонка без медалей: биатлонистка Миронова была близка к подиуму, но стала лишь пятой на ЧМ

В Поклюке завершилась индивидуальная гонка среди женщин.

16 февраля 2021, 13:17
<p>Фото © AP / TASS / Darko Bandic</p>

Фото © AP / TASS / Darko Bandic

Чешская биатлонистка Маркета Давидова выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира в Поклюке. Её результат — 42 минуты 27,7 секунды, без промахов. Второе место досталось Ханне Эберг из Швеции (+27,9 (1), а замкнула тройку лидеров норвежка Ингрид Тандревольд (+1.04,0 (1).

Лучший результат из россиянок показала Светлана Миронова, которая финишировала пятой с двумя промахами. Другие наши биатлонистки не попали и в топ-10: Лариса Куклина стала 14-й, Ульяна Кайшева — 24-й, а Татьяна Акимова — 29-й.

Завтра в 16:30 (мск) индивидуальную гонку проведут мужчины.

ЧМ. Индивидуальная гонка

15 км

1. Маркета Давидова (Чехия) — 42.27,7 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 27,9 (1)

3. Ингрид Ландмарк Тандревольд (Норвегия) — +1.04,0 (1)

...

5. Светлана Миронова (Россия) — +2.05,8 (2)

14. Лариса Куклина (Россия) — +2.28,3 (1)

24. Ульяна Кайшева (Россия) — +3.21,8 (2)

29. Татьяна Акимова (Россия) — +3.38,9 (2)

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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