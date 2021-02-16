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Два гола Дадонова принесли "Оттаве" суперволевую победу над "Торонто"

А другой российский хоккеист "Сенаторз" — Артём Зуб — впервые отличился в НХЛ.

16 февраля 2021, 06:46

Видео © НХЛ

Клуб "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ благодаря двум голам российского нападающего Евгения Дадонова одержал суперволевую победу над командой "Торонто Мэйпл Лифс" — 6:5 ОТ.

За минуту до конца второго периода "кленовые" вёли с преимуществом в четыре шайбы (5:1), однако "сенаторы" сумели отыграть это солидное отставание, а авторами двух заброшенных шайб стали российские хоккеисты — защитник Артём Зуб и форвард Евгений Дадонов.

Для Зуба этот гол стал дебютным в НХЛ, его защитник шикарно оформил на стартовой минуте третьего периода.

А сравнял счёт за две минуты до финальной сирены Евгений Дадонов.

Он же в овертайме принёс "Оттаве" четвёртую победу в регулярном чемпионате.

Несмотря на успех, "Оттава" с девятью набранными очками по-прежнему занимает последнее место в канадском дивизионе. Что касается "Торонто", то это поражение не пошатнуло лидирующих позиций команды, у которой в активе — 24 балла и первая строчка в дивизионе. Вторым идёт "Монреаль Канадиенс", отставая на четыре очка от своего принципиального соперника.

Регулярный чемпионат НХЛ

  • "Торонто" — "Оттава" — 5:6 ОТ (2:1; 3:1; 0:3; 0:1)
  • "Флорида" — "Тампа" — 4:6 (1:1; 3:4; 0:1)
  • "Каролина" — "Коламбус" — 7:3 (2:3; 3:0; 2:0)
  • "Баффало" — "Айлендерс" — 1:3 (0:2; 1:1; 0:0)
  • "Аризона" — "Сент-Луис" — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0)
  • "Детройт" — "Чикаго" — 2:3 ОТ (1:2; 0:0; 1:0; 0:1)
  • "Эдмонтон" — "Виннипег — 5:6 (1:2; 3:3; 1:1)
Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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