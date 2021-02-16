Два гола Дадонова принесли "Оттаве" суперволевую победу над "Торонто"

Клуб "Оттава Сенаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ благодаря двум голам российского нападающего Евгения Дадонова одержал суперволевую победу над командой "Торонто Мэйпл Лифс" — 6:5 ОТ.

За минуту до конца второго периода "кленовые" вёли с преимуществом в четыре шайбы (5:1), однако "сенаторы" сумели отыграть это солидное отставание, а авторами двух заброшенных шайб стали российские хоккеисты — защитник Артём Зуб и форвард Евгений Дадонов.

Для Зуба этот гол стал дебютным в НХЛ, его защитник шикарно оформил на стартовой минуте третьего периода.

ARTEM ZUB! Breakaway BEAUTY out of the box for his first NHL goal!#GoSensGo pic.twitter.com/Iixj8MzYSE — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 16, 2021

А сравнял счёт за две минуты до финальной сирены Евгений Дадонов.

EVGENII DADONOV TIES IT UP AT 5 FOR THE SENATORS! HOLY COW, WHAT A COMEBACK!#GoSensGo pic.twitter.com/vR52yHxwkQ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 16, 2021

Он же в овертайме принёс "Оттаве" четвёртую победу в регулярном чемпионате.

EVGENII DADONOV ON THE BREAKAWAY IN OVERTIME!



THE SENATORS COME BACK DOWN 5-1 TO BEAT THE LEAFS!



OH MY! WHAT A WIN! WHAT A GAME!#GoSensGo pic.twitter.com/qIgL5xL1Te — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 16, 2021

Несмотря на успех, "Оттава" с девятью набранными очками по-прежнему занимает последнее место в канадском дивизионе. Что касается "Торонто", то это поражение не пошатнуло лидирующих позиций команды, у которой в активе — 24 балла и первая строчка в дивизионе. Вторым идёт "Монреаль Канадиенс", отставая на четыре очка от своего принципиального соперника.

Регулярный чемпионат НХЛ

"Торонто" — "Оттава" — 5:6 ОТ (2:1; 3:1; 0:3; 0:1)

"Флорида" — "Тампа" — 4:6 (1:1; 3:4; 0:1)

"Каролина" — "Коламбус" — 7:3 (2:3; 3:0; 2:0)

"Баффало" — "Айлендерс" — 1:3 (0:2; 1:1; 0:0)

"Аризона" — "Сент-Луис" — 1:0 (0:0; 1:0; 0:0)

"Детройт" — "Чикаго" — 2:3 ОТ (1:2; 0:0; 1:0; 0:1)

"Эдмонтон" — "Виннипег — 5:6 (1:2; 3:3; 1:1)

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