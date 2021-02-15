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"Нормально головой вшатался". Боец Магомед Исмаилов попал в аварию — видео

Судя по повреждениям автомобиля спортсмена, удар был сильным.

15 февраля 2021, 12:38

Боец ММА Магомед Исмаилов попал в аварию. Видео © Instagram/maga_isma

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов днём 15 февраля попал в ДТП. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в "Инстаграме".

"Что бы ни случилось, не расстраиваемся! Ситуация такая — две новые сечки на голове, я украшен. В следующем бою я буду более грозным. Чисто психологическое давление", — рассказал Магомед, демонстрируя свои раны на голове.

Исмаилову прислали куклу вуду перед боем с Уральским Халком

Исмаилову прислали куклу вуду перед боем с Уральским Халком

В посте он написал, что "нормально головой вшатался". Судя по повреждениям автомобиля бойца, удар был сильным.

Скриншот из видео © Instagram / maga_isma

Скриншот из видео © Instagram / maga_isma

Напомним, в декабре прошлого года перепалка Исмаилова и бойца Минеева привела к массовой драке на турнире MMA в Москве. Правда, они не были участниками боя. В октагон тогда выбежали другие люди, которые также попытались принять участие в спонтанном поединке. Разнять потасовку удалось только лишь при помощи сотрудников правоохранительных органов.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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