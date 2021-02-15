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Комбат Народной милиции ДНР успел выбросить дочь из машины прямо во время покушения

В случае пожара девочка могла получить более тяжёлые травмы.

15 февраля 2021, 12:22
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/neoficialniybezsonov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Неофициальный Безсонов"</a></p>

Фото © Telegram / "Неофициальный Безсонов"

Комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным Длинный, на которого было совершено покушение в Горловке, прямо во время взрыва успел выбросить из машины дочь. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Со ссылкой на очевидцев отмечается, что, когда прогремел взрыв, раненый комбат смог вытолкнуть девочку из автомобиля. В случае пожара она могла бы сильно пострадать.

Появились фото с места покушения на командира Народной милиции в ДНР

Появились фото с места покушения на командира Народной милиции в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что командир Народной милиции Длинный госпитализирован после покушения, пострадала и его дочь-школьница. Девочка тоже находится в больнице.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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