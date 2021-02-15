Комбат Народной милиции ДНР успел выбросить дочь из машины прямо во время покушения
В случае пожара девочка могла получить более тяжёлые травмы.
Фото © Telegram / "Неофициальный Безсонов"
Комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным Длинный, на которого было совершено покушение в Горловке, прямо во время взрыва успел выбросить из машины дочь. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.
Со ссылкой на очевидцев отмечается, что, когда прогремел взрыв, раненый комбат смог вытолкнуть девочку из автомобиля. В случае пожара она могла бы сильно пострадать.
Ранее Лайф сообщал, что командир Народной милиции Длинный госпитализирован после покушения, пострадала и его дочь-школьница. Девочка тоже находится в больнице.
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