Комбат Народной милиции ДНР успел выбросить дочь из машины прямо во время покушения

Комбат Народной милиции ДНР Сергей Попов с позывным Длинный, на которого было совершено покушение в Горловке, прямо во время взрыва успел выбросить из машины дочь. Об этом сообщает телеграм-канал WarGonzo.

Со ссылкой на очевидцев отмечается, что, когда прогремел взрыв, раненый комбат смог вытолкнуть девочку из автомобиля. В случае пожара она могла бы сильно пострадать.

Ранее Лайф сообщал, что командир Народной милиции Длинный госпитализирован после покушения, пострадала и его дочь-школьница. Девочка тоже находится в больнице.

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