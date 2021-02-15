Появились фото с места покушения на командира Народной милиции в ДНР

Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своём телеграм-канале фотографии с места покушения на комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. Напомним, оно было совершено в Горловке (ДНР).









"Фотографии с сегодняшнего теракта. Жизни комбата Длинного ничего не угрожает, посечены ноги, но ничего серьёзного, скоро вычухается", — написал Безсонов.

На кадрах видно, что сильно пострадало дно машины, куда и было прикреплено взрывное устройство, особенно со стороны водительского сиденья. На дороге также остались детали автомобиля.

Ранее Лайф сообщал, что командир Народной милиции Длинный госпитализирован, пострадала и его дочь-школьница. Девочка тоже находится в больнице.

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