Появились фото с места покушения на командира Народной милиции в ДНР
Комбат сейчас находится в больнице.
Фото © Telegram / "Неофициальный Безсонов"
Представитель Народной милиции ДНР Даниил Безсонов опубликовал в своём телеграм-канале фотографии с места покушения на комбата Народной милиции Сергея Попова с позывным Длинный. Напомним, оно было совершено в Горловке (ДНР).
"Фотографии с сегодняшнего теракта. Жизни комбата Длинного ничего не угрожает, посечены ноги, но ничего серьёзного, скоро вычухается", — написал Безсонов.
На кадрах видно, что сильно пострадало дно машины, куда и было прикреплено взрывное устройство, особенно со стороны водительского сиденья. На дороге также остались детали автомобиля.
Ранее Лайф сообщал, что командир Народной милиции Длинный госпитализирован, пострадала и его дочь-школьница. Девочка тоже находится в больнице.
Выбор редакции
В ДНР совершено покушение на командира Народной милиции с позывным Длинный
Греф рассказал, как в 90-е коллеги опасались покушения на него
В Бурятии учитель дёрнула школьника за больное ухо, и теперь он может лишиться слуха
Центробанк предупредил о новой мошеннической схеме краж со счетов через мобильные приложения
Жалобу на действия СК после госпитализации Навального рассмотрят повторно
Комментариев: 0