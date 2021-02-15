Глава белорусского МИД назвал Москву не единственным партнёром Минска

Акции протеста, продолжающиеся в Белоруссии с августа 2020 года, ограничили внешние связи страны, поддержку Минску продолжает оказывать Москва, однако говорить, что республика ориентируется только на российский вектор, было бы неправильно. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК.

"Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими", — сказал дипломат.

Макей также отметил, что отношения Белоруссии и Евросоюза не прекращались и есть порядка десяти стран, с которыми торговля за прошлый год возросла. По мнению министра, трудности в диалоге с ЕС носят временный характер и рано или поздно в Европе поймут важность Белоруссии, а также сохранения её государственности, независимости и суверенитета.

Глава МИД республики сообщил, что налаживание отношений с Евросоюзом возможно при президенте Александре Лукашенко. Он подчеркнул, что "все позитивные моменты для всех" за последние пять лет были достигнуты в диалоге с действующей властью.

"Если они хотят отрицать очевидное и не работать с нынешней властью — это их право. <...> Мы готовы работать с европейцами, мы готовы обсуждать любые вопросы, мы готовы работать и с ОБСЕ по обсуждению ситуации в нашей стране, по нахождению путей выхода из этой ситуации", — сказал Макей.



Он отметил, что это не означает, что страна согласится на предлагаемый трансфер власти, безусловный уход нынешнего президента с поста и смену власти через революцию.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко выдвинул условия своего ухода из власти.

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