Белорусский транзит: когда начнется реальная интеграции Москвы и Минска

На Всебелорусском народном собрании выступил президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что на текущий момент можно открыто говорить о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого хозяйства в рамках Союзного государства. По его словам, согласно последнему масштабному исследованию, более половины белорусов выступают за интеграцию с Россией.

— Мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом. Боюсь ошибиться на полпроцента-процент… 71,5% высказались прежде всего за интеграцию с Россией, около 30% — с ЕС. Мы опубликуем эти интереснейшие данные, вы на них посмотрите, — подчеркнул президент республики.

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Как отметил политолог Марат Баширов, интеграция между Россией и Белоруссией уже запущена, прежде всего в экономической и военной сферах, и уже в этом году (после того как в Белоруссии пройдёт конституционная реформа) можно будет говорить о начале политической интеграции.

— Интеграция уже идёт, у нас достаточно плотное экономическое взаимодействие, абсолютная координация в части военных стратегий, поэтому вопрос о большей интеграции стоит воспринимать как разговор об иных сферах. Мы слышали из уст президента Лукашенко, что в течение 2021 года будет принята новая конституция республики, очевидно, что после этого мы сможем говорить о том, как видится интеграция белорусской стороне, а уже впоследствии предложить свой вариант действий, — отметил эксперт.

При этом единственно логичный путь развития Белоруссии и её народа как самостоятельного субэтноса — это путь интеграции с Россией, полагает политолог Алексей Мартынов.

— Истории про многовекторность не работают, в сегодняшних условиях международных отношений у маленьких государств нет такого выбора, тем более у Белоруссии, которая исторически и экономически связана с Россией. Например, белорусский бизнес, белорусская промышленность в большинстве своём имеют всего один рынок сбыта и услуг — это Российская Федерация. Если считать, например, в объёме товарооборота, в конкретных единицах, то это миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов, — отметил Мартынов.

Важнейшим условием для работы белорусских предприятий в России является их юридическая защищённость, подчеркнул экономист Василий Колташов. По его мнению, сейчас наши экономики находятся уже в зрелой интеграции, которая должна перерасти в настоящую интеграцию двух государств, так как это будет экономически выгодно для обеих стран.

— Было бы очень неплохо, чтобы белорусский бизнес, который сделал выбор в пользу российского рынка, повлиял и на высшую белорусскую бюрократию, продемонстрировавшую в 2020 году непонимание того, что происходит в современном мире. Они ощутили на себе, что Белоруссия при действующей модели не выживет в нынешних международных условиях. Либо там будет "цветной переворот" с развалом и ликвидацией того экономического развития, которого смог добиться Лукашенко, либо они станут чем-то похожим на Украину. Представление о том, что есть какой-то средний вариант, не очень верно, именно его и должны ликвидировать белорусские предприниматели. Активная интеграция может начаться после конституционной реформы. Это, конечно, путь перспективный и правильный, он гарантирует развитие государству. Нынешняя ситуация требует сотрудничества российского и белорусского рынков и общей защиты предприятий и фирм от агрессивных, недружественных западных стран, которые рассматривают нас как свободные, ещё не захваченные рынки, — подчеркнул эксперт.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что VI Всебелорусское народное собрание — это пролог к тому, что Белоруссия будет избавляться от диктатуры Запада в области экономики.

— Надо понимать, что в рамках мировой финансовой системы и мы, и Белоруссия являемся придатком западной системы. Та же система межбанковских платежей SWIFT находится в Брюсселе, и таких моментов много. От этого влияния нужно избавляться. Но тут вопросы в том числе и к нам, нужно реализовывать прошлогодние поправки, внесённые в Конституцию России, нужно готовиться к тому, что с Западом будут и дальше портиться отношения. В этом смысле конституционная реформа в Белоруссии и высказывание Лаврова о конфликте с Европой являются звеньями одной цепи. Ну а то, что мы этот конфликт вынуждены будем переживать вместе, неизбежно укрепит интеграционные процессы в наших странах, — отметил Фёдоров.

Всебелорусское народное собрание проходило 11–12 февраля, всего на нём присутствовало 2700 делегатов, в том числе гости из России. Одной из основных тем стали поправки в действующую Конституцию Белоруссии, которые предполагается разработать и принять в этом году.

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