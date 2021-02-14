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Белорусский транзит: когда начнется реальная интеграции Москвы и Минска

Белорусская и российская экономики тесно связаны друг с другом. Как полагают эксперты, в условиях, когда Запад оказывает давление на Москву и Минск, именно интересы бизнеса вынудят страны перейти к активным интеграционным процессам, которые начнутся после того, как в Белоруссии завершится конституционная реформа.

14 февраля 2021, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

На Всебелорусском народном собрании выступил президент республики Александр Лукашенко. Он заявил, что на текущий момент можно открыто говорить о готовности к дальнейшей предметной работе по улучшению межотраслевого хозяйства в рамках Союзного государства. По его словам, согласно последнему масштабному исследованию, более половины белорусов выступают за интеграцию с Россией.

Мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом. Боюсь ошибиться на полпроцента-процент… 71,5% высказались прежде всего за интеграцию с Россией, около 30% — с ЕС. Мы опубликуем эти интереснейшие данные, вы на них посмотрите, — подчеркнул президент республики.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Как отметил политолог Марат Баширов, интеграция между Россией и Белоруссией уже запущена, прежде всего в экономической и военной сферах, и уже в этом году (после того как в Белоруссии пройдёт конституционная реформа) можно будет говорить о начале политической интеграции.

Интеграция уже идёт, у нас достаточно плотное экономическое взаимодействие, абсолютная координация в части военных стратегий, поэтому вопрос о большей интеграции стоит воспринимать как разговор об иных сферах. Мы слышали из уст президента Лукашенко, что в течение 2021 года будет принята новая конституция республики, очевидно, что после этого мы сможем говорить о том, как видится интеграция белорусской стороне, а уже впоследствии предложить свой вариант действий, — отметил эксперт.

При этом единственно логичный путь развития Белоруссии и её народа как самостоятельного субэтноса — это путь интеграции с Россией, полагает политолог Алексей Мартынов.

Истории про многовекторность не работают, в сегодняшних условиях международных отношений у маленьких государств нет такого выбора, тем более у Белоруссии, которая исторически и экономически связана с Россией. Например, белорусский бизнес, белорусская промышленность в большинстве своём имеют всего один рынок сбыта и услуг — это Российская Федерация. Если считать, например, в объёме товарооборота, в конкретных единицах, то это миллиарды, а то и десятки миллиардов долларов, — отметил Мартынов.

Важнейшим условием для работы белорусских предприятий в России является их юридическая защищённость, подчеркнул экономист Василий Колташов. По его мнению, сейчас наши экономики находятся уже в зрелой интеграции, которая должна перерасти в настоящую интеграцию двух государств, так как это будет экономически выгодно для обеих стран.

Как Лукашенко изменит белорусскую конституцию

Как Лукашенко изменит белорусскую конституцию

Было бы очень неплохо, чтобы белорусский бизнес, который сделал выбор в пользу российского рынка, повлиял и на высшую белорусскую бюрократию, продемонстрировавшую в 2020 году непонимание того, что происходит в современном мире. Они ощутили на себе, что Белоруссия при действующей модели не выживет в нынешних международных условиях. Либо там будет "цветной переворот" с развалом и ликвидацией того экономического развития, которого смог добиться Лукашенко, либо они станут чем-то похожим на Украину. Представление о том, что есть какой-то средний вариант, не очень верно, именно его и должны ликвидировать белорусские предприниматели. Активная интеграция может начаться после конституционной реформы. Это, конечно, путь перспективный и правильный, он гарантирует развитие государству. Нынешняя ситуация требует сотрудничества российского и белорусского рынков и общей защиты предприятий и фирм от агрессивных, недружественных западных стран, которые рассматривают нас как свободные, ещё не захваченные рынки, — подчеркнул эксперт.

Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров считает, что VI Всебелорусское народное собрание — это пролог к тому, что Белоруссия будет избавляться от диктатуры Запада в области экономики.

Надо понимать, что в рамках мировой финансовой системы и мы, и Белоруссия являемся придатком западной системы. Та же система межбанковских платежей SWIFT находится в Брюсселе, и таких моментов много. От этого влияния нужно избавляться. Но тут вопросы в том числе и к нам, нужно реализовывать прошлогодние поправки, внесённые в Конституцию России, нужно готовиться к тому, что с Западом будут и дальше портиться отношения. В этом смысле конституционная реформа в Белоруссии и высказывание Лаврова о конфликте с Европой являются звеньями одной цепи. Ну а то, что мы этот конфликт вынуждены будем переживать вместе, неизбежно укрепит интеграционные процессы в наших странах, — отметил Фёдоров.

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Всебелорусское народное собрание проходило 11–12 февраля, всего на нём присутствовало 2700 делегатов, в том числе гости из России. Одной из основных тем стали поправки в действующую Конституцию Белоруссии, которые предполагается разработать и принять в этом году.

Авторы
Никита Юрченко
Никита Юрченко

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