Россияне Медведев и Рублёв встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии
Рублёв прошёл в этот этап после победы в матче с норвежцем Руудом.
Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / EPA
Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся в 1/4 финала Australian Open в Мельбурне. Об этом стало известно после матча Рублёва с норвежцем Каспером Руудом.
Встреча россиянина и спортсмена из Норвегии продлилась 1 час 17 минут и завершилась при счёте 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Рублёва. Рууд отказался от продолжения борьбы.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин Карацев сенсационно пробился в 1/4 финала Australian Open.
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