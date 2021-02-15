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Россияне Медведев и Рублёв встретятся в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии

Рублёв прошёл в этот этап после победы в матче с норвежцем Руудом.

15 февраля 2021, 06:52

Теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Фото © ТАСС / EPA

Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв встретятся в 1/4 финала Australian Open в Мельбурне. Об этом стало известно после матча Рублёва с норвежцем Каспером Руудом.

Встреча россиянина и спортсмена из Норвегии продлилась 1 час 17 минут и завершилась при счёте 6:2, 7:6 (7:3) в пользу Рублёва. Рууд отказался от продолжения борьбы.

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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