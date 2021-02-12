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Сенсация на Australian Open: 114-я ракетка мира Карацев пробился в 1/8 финала

Благодаря удачному выступлению в Австралии россиянин уже обеспечил себе попадание в топ-100.

12 февраля 2021, 10:24

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3. При этом 27-летний уроженец Москвы занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге.

Следующим соперником Карацева будет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Отметим, что благодаря выходу в четвёртый круг турнира Большого шлема Аслан впервые в своей карьере ворвётся в топ-100.

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Кузнецова выбыла из Открытого чемпионата Австралии, а Рублёв и Хачанов прошли дальше

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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