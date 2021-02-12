Сенсация на Australian Open: 114-я ракетка мира Карацев пробился в 1/8 финала

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3. При этом 27-летний уроженец Москвы занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге.