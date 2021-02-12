Сенсация на Australian Open: 114-я ракетка мира Карацев пробился в 1/8 финала
Благодаря удачному выступлению в Австралии россиянин уже обеспечил себе попадание в топ-100.
Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, обыграв аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:3, 6:3, 6:3. При этом 27-летний уроженец Москвы занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге.
*Here to help* ✍️@AsKaratsev | #AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/Fr6nCi5FP6— #AusOpen (@AustralianOpen) February 12, 2021
Следующим соперником Карацева будет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
Отметим, что благодаря выходу в четвёртый круг турнира Большого шлема Аслан впервые в своей карьере ворвётся в топ-100.
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