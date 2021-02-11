Подарок на собственный юбилей: Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата Австралии
Сегодня лучшему в настоящий момент теннисисту России исполняется 25 лет.
Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев в трёх сетах обыграл испанца Роберто Карбальеса Баэна во втором круге Australian Open — 6:2, 7:5, 6:1. Встреча длилась 1 час 46 минут. Следующим соперником россиянина будет Филип Краинович из Сербии.
The birthday boy takes care of business 🎂💪@DaniilMedwed moves through to the third round with a clinical straight sets win over Carballés Baena.#AusOpen | #AO2021 pic.twitter.com/0XmvUqWkNf— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021
Перед матчем Даниилу вручили торт с осьминогом в честь 25-летия, которое он отмечает сегодня.
Напомним, что Открытий чемпионат Австралии продлится до 22 февраля. Медведева считают одним из фаворитов турнира.
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