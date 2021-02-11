Кузнецова выбыла из Открытого чемпионата Австралии, а Рублёв и Хачанов прошли дальше
Позже на Australian Open свой матч проведёт и Даниил Медведев.
Фото © twitter.com/AustralianOpen
Россиянка Светлана Кузнецова проиграла швейцарской теннисистке Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии и выбыла из дальнейшей борьбы. Встреча длилась два часа 40 минут.
Продолжают хорошо выступать в Австралии российские теннисисты в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов обыграл Ричардаса Беранкиса (Литва) со счётом 6:2, 6:4, 6:4 и вышел в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема, а Андрей Рублёв расправился с бразильцем Тьягу Монтейру (6:4, 6:4, 7:6).
Riding the #AO2021 emotional rollercoaster with @AndreyRublev97 🎢— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021
Two rounds, two straight sets wins for the 🇷🇺 star so far at the #AusOpen 💪 pic.twitter.com/j4UtAQgMDc
Позже свой матч проведёт наш лучший теннисист в настоящий момент Даниил Медведев, который к тому же отмечает сегодня 25-летие. Москвич встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.
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