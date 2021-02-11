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Кузнецова выбыла из Открытого чемпионата Австралии, а Рублёв и Хачанов прошли дальше

Позже на Australian Open свой матч проведёт и Даниил Медведев.

11 февраля 2021, 08:57
<p>Фото © <u><a href="https://mobile.twitter.com/AustralianOpen" target="_blank" rel="noopener noreferrer">twitter.com/AustralianOpen</a></u></p>

Фото © twitter.com/AustralianOpen

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла швейцарской теннисистке Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии и выбыла из дальнейшей борьбы. Встреча длилась два часа 40 минут.

Продолжают хорошо выступать в Австралии российские теннисисты в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов обыграл Ричардаса Беранкиса (Литва) со счётом 6:2, 6:4, 6:4 и вышел в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема, а Андрей Рублёв расправился с бразильцем Тьягу Монтейру (6:4, 6:4, 7:6).

Позже свой матч проведёт наш лучший теннисист в настоящий момент Даниил Медведев, который к тому же отмечает сегодня 25-летие. Москвич встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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