Кузнецова выбыла из Открытого чемпионата Австралии, а Рублёв и Хачанов прошли дальше

Россиянка Светлана Кузнецова проиграла швейцарской теннисистке Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии и выбыла из дальнейшей борьбы. Встреча длилась два часа 40 минут.

Продолжают хорошо выступать в Австралии российские теннисисты в мужском одиночном разряде. Карен Хачанов обыграл Ричардаса Беранкиса (Литва) со счётом 6:2, 6:4, 6:4 и вышел в третий круг первого в сезоне турнира Большого шлема, а Андрей Рублёв расправился с бразильцем Тьягу Монтейру (6:4, 6:4, 7:6).

Riding the #AO2021 emotional rollercoaster with @AndreyRublev97 🎢



Two rounds, two straight sets wins for the 🇷🇺 star so far at the #AusOpen 💪 pic.twitter.com/j4UtAQgMDc — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021

Позже свой матч проведёт наш лучший теннисист в настоящий момент Даниил Медведев, который к тому же отмечает сегодня 25-летие. Москвич встретится с испанцем Роберто Карбальес Баэной.

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