"Бэнкси из Подольска": что за фигурист довёл Медведеву до слёз

После ухода Плющенко мужское катание в России стало заметно бледнее. Максим Ковтун так и не справился с ролью наследника великого, Михаил Коляда только к 26 годам начинает обретать желанную стабильность, Дмитрий Алиев сверкает лишь редкими вспышками. Здесь нет очереди, как в парном катании, или бесконечного конвейера, как в женском одиночном: приходи и зажигай! Что и сделал Марк Кондратюк — 17-летний парень из Подольска, которого ещё вчера не знал никто, а сегодня обожает практически вся страна.

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Марк начал заниматься фигурным катанием в два года: мама отдала его в секцию, чтобы мальчик всесторонне развивался. В пять лет он пошёл ещё и в художественную школу — в итоге именно эти два занятия до сих пор остаются главными в его жизни. Изучив классическое искусство, Марк увлёкся современным, в 14 лет начал делиться своими работами в Сети и мгновенно нашёл почитателей. Молодому артисту тут же посыпались предложения о коллаборациях от известных художников и музыкантов, он провёл несколько перформансов и поучаствовал в выставках.

При этом парень не забывал и о фигурном катании, хотя на льду его прогресс был не так стремителен. Победа на скромном турнире в Стамбуле и серебро второсортных соревнований в Польше — это всё, чем мог похвастаться Кондратюк-фигурист до декабря 2020 года. Это не сравнится с персональной выставкой в Москве.

Но всё изменилось в конце декабря 2020 года. Марк ехал на чемпионат России в Челябинск в качестве дебютанта и поставил себе психологическую цель — попасть в десятку лучших. В итоге он её серьёзно превзошёл — произвёл фурор в "Тракторе" и выиграл бронзовую медаль.

Медаль чемпионата России — самая большая и самая неожиданная награда в моей жизни. Когда я ехал в Челябинск, я ставил себе цель просто хорошо покататься, успешно дебютировать на взрослых соревнованиях. Думал, что, если попаду в десятку, буду доволен собой. О пьедестале почёта даже не мечтал. Наверное, просто пошло у меня Марк Кондратюк Бронзовый призёр чемпионата России

Широкие размашистые прыжки, удивительное единение с музыкой и мощная харизма — вчерашний юниор буквально покорил публику на первом же своём взрослом турнире. При этом Марк понимал, что бронзу ему подарили во многом ошибки Мозалёва и Самарина, а поэтому нужно усложнять контент.

Он продолжил работать, и уже в феврале 2021 года у него появился шанс показать плоды тренировок в командном турнире, куда его как призёра ЧР, разумеется, позвали. И Кондратюк свой шанс не упустил, добавив к двум четверным сальховым ещё и четверной тулуп, обыграв в произвольной программе даже самого Михаила Коляду! И ладно контент, вы просто посмотрите, как он катался! Неудивительно, что Евгения Медведева не смогла сдержать слёз.

Двукратная чемпионка мира и Европы призналась, что последний раз плакала на публике во время Олимпиады в Пхёнчхане. Но тогда её волновало собственное выступление, а теперь Медведева переживала уже за членов своей команды. Кондратюк оказался самым ярким из них, заставив зал аплодировать стоя. "Звезда родилась!" — кричал после проката Марка Максим Траньков. И вряд ли кто-то был готов с ним поспорить.

Если честно, я не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору — не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать Марк Кондратюк Бронзовый призёр чемпионата России

Теперь Кондратюк — главный претендент на вторую путёвку на чемпионат мира в Стокгольме. Первую застолбил за собой чемпион России Михаил Коляда, а вот на вторую квоту было много претендентов: Алиев, Самарин, Мозалёв, Игнатов. Но сейчас именно Марк кажется тем фигуристом, который способен представить Россию достойнее всех. Впрочем, это ещё нужно будет доказать в финале Кубка России — именно по итогам этого турнира будет формироваться окончательный состав сборной страны.

Кумир Марка в мире искусства — Бэнкси, в фигурном катании его восхищают Юдзуру Ханю и Алексей Ягудин. Но сам Кондратюк больше напоминает Нейтана Чена, который умудряется выигрывать чемпионаты мира и учиться в Йельском университете на пятёрки. Марк считает американца эталоном современного искусства в фигурном катании. Но сам юный гений верит в уникальность собственного пути, планы у него грандиозные: попасть на чемпионат мира, окончить школу, поступить в вуз и презентовать личный арт-проект. После того что этот парень показал нам в последние месяцы, хочется верить, что ему под силу любые чудеса.

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