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Категорий: 18

"Бэнкси из Подольска": что за фигурист довёл Медведеву до слёз

В мужском фигурном катании прямо на наших глазах рождается новая звезда. Ещё вчера Марка Кондратюка почти никто не знал, а уже сегодня его хотят отправить представлять Россию на чемпионате мира. Евгения Медведева плачет, глядя на его прокаты, а мы с замиранием сердца ждём, что этот парень покажет на следующем турнире.

13 февраля 2021, 21:40

После ухода Плющенко мужское катание в России стало заметно бледнее. Максим Ковтун так и не справился с ролью наследника великого, Михаил Коляда только к 26 годам начинает обретать желанную стабильность, Дмитрий Алиев сверкает лишь редкими вспышками. Здесь нет очереди, как в парном катании, или бесконечного конвейера, как в женском одиночном: приходи и зажигай! Что и сделал Марк Кондратюк — 17-летний парень из Подольска, которого ещё вчера не знал никто, а сегодня обожает практически вся страна.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Марк начал заниматься фигурным катанием в два года: мама отдала его в секцию, чтобы мальчик всесторонне развивался. В пять лет он пошёл ещё и в художественную школу — в итоге именно эти два занятия до сих пор остаются главными в его жизни. Изучив классическое искусство, Марк увлёкся современным, в 14 лет начал делиться своими работами в Сети и мгновенно нашёл почитателей. Молодому артисту тут же посыпались предложения о коллаборациях от известных художников и музыкантов, он провёл несколько перформансов и поучаствовал в выставках.

При этом парень не забывал и о фигурном катании, хотя на льду его прогресс был не так стремителен. Победа на скромном турнире в Стамбуле и серебро второсортных соревнований в Польше — это всё, чем мог похвастаться Кондратюк-фигурист до декабря 2020 года. Это не сравнится с персональной выставкой в Москве.

Но всё изменилось в конце декабря 2020 года. Марк ехал на чемпионат России в Челябинск в качестве дебютанта и поставил себе психологическую цель — попасть в десятку лучших. В итоге он её серьёзно превзошёл — произвёл фурор в "Тракторе" и выиграл бронзовую медаль.

Медаль чемпионата России — самая большая и самая неожиданная награда в моей жизни. Когда я ехал в Челябинск, я ставил себе цель просто хорошо покататься, успешно дебютировать на взрослых соревнованиях. Думал, что, если попаду в десятку, буду доволен собой. О пьедестале почёта даже не мечтал. Наверное, просто пошло у меня

Марк Кондратюк

Бронзовый призёр чемпионата России

<p>Медаль чемпионата России — самая большая и самая неожиданная награда в моей жизни. Когда я ехал в Челябинск, я ставил себе цель просто хорошо покататься, успешно дебютировать на взрослых соревнованиях. Думал, что, если попаду в десятку, буду доволен собой. О пьедестале почёта даже не мечтал. Наверное, просто пошло у меня</p>
<p>Медаль чемпионата России — самая большая и самая неожиданная награда в моей жизни. Когда я ехал в Челябинск, я ставил себе цель просто хорошо покататься, успешно дебютировать на взрослых соревнованиях. Думал, что, если попаду в десятку, буду доволен собой. О пьедестале почёта даже не мечтал. Наверное, просто пошло у меня</p>

Широкие размашистые прыжки, удивительное единение с музыкой и мощная харизма — вчерашний юниор буквально покорил публику на первом же своём взрослом турнире. При этом Марк понимал, что бронзу ему подарили во многом ошибки Мозалёва и Самарина, а поэтому нужно усложнять контент.

Коляда — опять звезда. Как бывший тренер Плющенко оживил лучшего фигуриста России

Коляда — опять звезда. Как бывший тренер Плющенко оживил лучшего фигуриста России

Он продолжил работать, и уже в феврале 2021 года у него появился шанс показать плоды тренировок в командном турнире, куда его как призёра ЧР, разумеется, позвали. И Кондратюк свой шанс не упустил, добавив к двум четверным сальховым ещё и четверной тулуп, обыграв в произвольной программе даже самого Михаила Коляду! И ладно контент, вы просто посмотрите, как он катался! Неудивительно, что Евгения Медведева не смогла сдержать слёз.

Двукратная чемпионка мира и Европы призналась, что последний раз плакала на публике во время Олимпиады в Пхёнчхане. Но тогда её волновало собственное выступление, а теперь Медведева переживала уже за членов своей команды. Кондратюк оказался самым ярким из них, заставив зал аплодировать стоя. "Звезда родилась!" — кричал после проката Марка Максим Траньков. И вряд ли кто-то был готов с ним поспорить.

Если честно, я не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору — не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать

Марк Кондратюк

Бронзовый призёр чемпионата России

<p>Если честно, я не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору — не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать</p>
<p>Если честно, я не мог представить такое. Года два-три назад смотрел выступления Жени Медведевой по телевизору — не мог представить, что когда-то я буду кататься, а она будет плакать</p>

Теперь Кондратюк — главный претендент на вторую путёвку на чемпионат мира в Стокгольме. Первую застолбил за собой чемпион России Михаил Коляда, а вот на вторую квоту было много претендентов: Алиев, Самарин, Мозалёв, Игнатов. Но сейчас именно Марк кажется тем фигуристом, который способен представить Россию достойнее всех. Впрочем, это ещё нужно будет доказать в финале Кубка России — именно по итогам этого турнира будет формироваться окончательный состав сборной страны.

"Не зря ушёл из лыжных гонок". Кто вернул Россию на "фигурный" трон?

"Не зря ушёл из лыжных гонок". Кто вернул Россию на "фигурный" трон?

Кумир Марка в мире искусства — Бэнкси, в фигурном катании его восхищают Юдзуру Ханю и Алексей Ягудин. Но сам Кондратюк больше напоминает Нейтана Чена, который умудряется выигрывать чемпионаты мира и учиться в Йельском университете на пятёрки. Марк считает американца эталоном современного искусства в фигурном катании. Но сам юный гений верит в уникальность собственного пути, планы у него грандиозные: попасть на чемпионат мира, окончить школу, поступить в вуз и презентовать личный арт-проект. После того что этот парень показал нам в последние месяцы, хочется верить, что ему под силу любые чудеса.

Авторы
Дмитрий Садылко
Дмитрий Садылко

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