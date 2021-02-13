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Акинфеев признан самым преданным футболистом в мире

За любимый ЦСКА голкипер выступает уже 17 лет и 8 месяцев.

13 февраля 2021, 15:37
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CJJQEJqh3Us/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> igor_igor_akinfeev</a></p>

Фото © Instagram / igor_igor_akinfeev

Вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева признали самым преданным действующим футболистом мира, пишет издание Sport Bible. Отмечается, что капитан армейцев выступает за клуб 17 лет и 8 месяцев.

Согласно данным рейтинга, второе и третье место среди самых преданных игроков заняли нападающий "Барселоны" Лионель Месси и полузащитник "Вест Хэма" Марк Нобл. Оба футболиста "не изменяют" своим клубам уже 16 лет и 8 месяцев.

Сборная России поздравила Акинфеева с 34-летием

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Также в список попали ещё три представителя российского футбола: Антон Шунин, Маринато Гильерме и Алан Дзагоев. Капитан "Динамо" занял двенадцатую строчку в списке самых преданных игроков (13 лет и 8 месяцев), вратарь "Локомотива" расположился на девятнадцатом месте (13 лет и 1 месяц), а футболисту ЦСКА отдали двадцать первое место (12 лет и 8 месяцев).

Ранее стала известна зарплата Лионеля Месси по контракту с "Барсой". Детали соглашения с лидером "каталонцев" раскрыло издание El Mundo.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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