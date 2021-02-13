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Пётр Иванов оставил пост главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики

Связано это с ограничениями, наложенными решением Спортивного арбитражного суда.

13 февраля 2021, 10:26
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак </p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Пётр Иванов в ходе заседания президиума ВФЛА 13 февраля заявил, что слагает с себя полномочия в пользу первого вице-президента Ирины Приваловой.

Данное решение связано с тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря 2020 года частично поддержал иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Согласно решению суда, высокопоставленные госслужащие России до 16 декабря 2022 года лишаются права входить в руководство международных спортивных объединений и федераций, а также национальных и континентальных организаций.

"В соответствии с решением CAS в течение ближайших двух лет запрещено лицам, занимающим определённые должности, участвовать в заседаниях президиумов спортивных федераций. В соответствии с этим решением с сегодняшнего дня я сложил с себя полномочия президента ВФЛА", — цитирует ТАСС слова Иванова.

WADA: Мы разочарованы, что CAS не одобрил все санкции в отношении России

WADA: Мы разочарованы, что CAS не одобрил все санкции в отношении России

А осенью прошлого года суд Парижа вынес приговоры трём фигурантам дела о коррупции в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF). По данным следствия, с 2001 по 2012 год допинговые тесты более 800 легкоатлетов из разных стран вызывали подозрения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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