Суд Парижа вынес приговоры трём фигурантам дела о коррупции в IAAF

Исправительный суд Парижа приговорил экс-главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF) Ламина Диака к четырём годам лишения свободы. 87-летний спортивный функционер признан виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием.
По данным следствия, с 2001 по 2012 год тесты более 800 легкоатлетов из разных стран вызывали подозрения. Диак же якобы оставлял допинговые нарушения без внимания за денежные вознаграждения, в том числе и от экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва. Последний также признан виновным в даче взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.
— Суд приговаривает Валентина Балахничёва к трём годам тюрьмы, — зачитала приговор судья.
Ещё один фигурант дела — бывший тренер российской сборной в беге на длинные дистанции Алексей Мельников — приговорён к двум годам за пассивную коррупцию.
Напомним, Балахничёв возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. Он был пожизненно отстранён от спортивной деятельности в связи с громким допинговым скандалом в российской лёгкой атлетике и началом расследования о коррупции в IAAF. Из-за скандала с ноября 2015 года членство ВФЛА в международной федерации приостановлено.