Суд Парижа вынес приговоры трём фигурантам дела о коррупции в IAAF

Исправительный суд Парижа приговорил экс-главу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics, до 2019 года организация называлась IAAF) Ламина Диака к четырём годам лишения свободы. 87-летний спортивный функционер признан виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием.

По данным следствия, с 2001 по 2012 год тесты более 800 легкоатлетов из разных стран вызывали подозрения. Диак же якобы оставлял допинговые нарушения без внимания за денежные вознаграждения, в том числе и от экс-главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничёва. Последний также признан виновным в даче взяток в обмен на сокрытие положительных допинг-проб российских спортсменов.

— Суд приговаривает Валентина Балахничёва к трём годам тюрьмы, — зачитала приговор судья.

Ещё один фигурант дела — бывший тренер российской сборной в беге на длинные дистанции Алексей Мельников — приговорён к двум годам за пассивную коррупцию.